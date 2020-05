El viceprimer ministro Vu Duc Dam (Fuente: VNA)

En una reunión del Comité Directivo Nacional para la Prevención y Lucha contra el COVID-19 , señaló que la enfermedad, sin embargo, sigue siendo un asunto complejo fuera del país, con decenas de miles de nuevas infecciones y miles de muertes cada día.Hizo hincapié en la importancia de mantener una gestión estrecha sobre todos los que ingresan al país, para contener la propagación del coronavirus.El Comité Directivo solicitó a los sectores militar y de seguridad pública y salud que continúen consolidando todos los mecanismos y herramientas, especialmente aquellos relacionados con la tecnología de la información, para poner en cuarentena de inmediato a los nuevos casos en la comunidad tan pronto como sean detectados.Las medidas de prevención de enfermedades deben flexibilizarse con base en fundamentos científicos, como el modo de transmisión del virus y las probabilidades de patógenos en la comunidad.Según los expertos en salud, si bien no se puede afirmar que no hay patógenos en Vietnam en este momento, la probabilidad de su existencia es muy baja. Aquellos que dan positivo nuevamente no pueden transmitirlo a otros.Por lo tanto, el Comité Directivo solicitó al sector de la salud que continúe atendiendo y monitoreando a los pacientes, así como a los recuperados, para garantizar la seguridad de la comunidad.Las personas deben continuar usando mascarillas en público, mantenerse a una distancia de al menos un metro y lavarse las manos regularmente con jabón antibacteriano o desinfectante.Según el comité, los estudiantes no están obligados a usar nasobucos en las aulas, pero se les recomienda usarlos durante los descansos y evitar el contacto con amigos en otros grupos.Los aires acondicionados se pueden usar en las aulas, pero las puertas y ventanas se deben abrir en ciertos momentos para facilitar la circulación atmosférica.El Comité Directivo también solicitó que las oficinas, fábricas, supermercados, mercados, hospitales y restaurantes mantengan medidas de prevención.Los servicios no esenciales pueden reanudarse, a excepción de los clubes y bares de karaoke, si se pueden garantizar las medidas de distanciamiento social.Mientras tanto, el Comité dijo que las medidas de distanciamiento social se pueden facilitar para el transporte público de pasajeros, incluida la aviación, mientras se deben mantener otras medidas de prevención.Vietnam no ha informado nuevas infecciones por COVID-19 dentro de la comunidad durante 20 días seguidos hasta la mañana del 6 de mayo, informó el Comité Directivo.El recuento nacional sigue siendo de 271 casos, de los cuales 131 fueron importados y puestos en cuarentena a su llegada.Un total de 232 pacientes se han recuperado, mientras que el resto está siendo tratado en instalaciones médicas provinciales y de gestión central. La mayoría mantiene condiciones de salud estables./.