En la reunión (Foto: VNA)

Nueva Delhi (VNA)- La Cámara de Comercio e Industria de la India, en coordinación con el Ministerio de Pesca del estado de Madhya Pradesh, organizaron una conferencia para promover la cooperación en la pesca con localidades de este país.



En la reunión, el ministro de Pesca de Madhya Pradesh, Shri Tulsiram Silawat, explicó que el estado indio está implementando una nueva política pesquera destinada a impulsar la producción y las exportaciones, y mejorar la vida de los pescadores.



Dijo que el gobierno de Madhya Pradesh está trabajando para ajustar la producción de pescado y pretende aumentarla a 30 mil toneladas el próximo año, de las actuales 20 mil toneladas.

Durante su intervención en la cita, Do Duy Khanh, primer secretario de la Oficina Comercial de Vietnam en la India, sostuvo que ambos países son dos de los principales productores y exportadores de productos del mar del mundo con las condiciones climáticas más favorables y un sistema de ríos y una larga costa.



Las dificultades en el sector de productos del mar de la India, en general, y del estado de Madhya Pradesh, en particular, son bastante similares a las de Vietnam en el pasado e incluso ahora, es decir, el valor agregado no es alto, no se ha creado una marca propia lo suficientemente fuerte, aseveró.

El funcionario señaló que el transporte, sistemas de almacenamiento y procesamiento deben continuar modernizándose.

India es una fuente importante de productos del mar para la industria de procesamiento de Vietnam. El país indochino importa camarones, atún, mero, caballa, macarela y algunos otros mariscos de la India.

Vietnam ocupa el cuarto lugar entre las naciones que importan productos del mar de la India con una facturación de 280 millones de dólares al año.



Los dos países, así como el estado de Madhya Pradesh, tienen potencial para cooperar en el sector pesquero en términos de comercio, inversión, investigación y capacitación./.