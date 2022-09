Nueva York (VNA) – El viceprimer ministro permanente Pham Binh Minh compartió las experiencias de Vietnam en el desarrollo económico hacia la justicia social al asistir a una Reunión de Impacto en el Desarrollo Sostenible realizada la víspera en Nueva York por el Foro Económico Mundial (FEM).El evento tuvo lugar al margen de la Semana de alto nivel de la 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas ( ONU ).Al abordar una discusión sobre la promoción del comercio inclusivo, Pham Ninh Minh enfatizó el mensaje de que el comercio internacional no solo sirve al objetivo del crecimiento económico puro, sino que también debe garantizar la sostenibilidad ambiental y los beneficios inclusivos para todos.Para compartir los beneficios comerciales de manera justa, el funcionario vietnamita propuso varias prioridades para promover el comercio inclusivo a través de la cooperación público-privada, en la que las personas y las empresas juegan un papel central.Destacó la necesidad de desarrollar una política comercial integral, recíproca y cohesionada entre comercio verde, digital e inclusivo, y continuar impulsando el papel indispensable del sistema de comercio multilateral basado en reglas, libre, justo, transparente e inclusivo.Desde la perspectiva de una economía que se ha adherido a 15 tratados de libre comercio (TLC) bilaterales y multilaterales, incluidos acuerdos de nueva generación con altos estándares laborales y ambientales, Binh Minh afirmó que la lección importante que ha extraído Vietnam es no sacrificar el progreso social, la justicia y el medio ambiente para perseguir el crecimiento económico puro.Numerosos delegados que asistieron al evento también compartieron las opiniones sobre el desarrollo de Vietnam y apreciaron las propuestas del vicepremier para promover el comercio inclusivo.El director gerente de FEM, Mirek Dusek, evaluó que Vietnam es una parte importante del comercio mundial, así como de la cadena de suministro global.Indicó que Vietnam no solo ha obtenido grandes logros en la erradicación del hambre y la reducción de la pobreza, sino que también ha realizado muchas contribuciones positivas en el campo de la protección ambiental y la respuesta al cambio climático, convirtiéndose en un modelo a seguir por otras naciones./.