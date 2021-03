Hanoi (VNA)- Vietnam cuenta con tres centros docentes calificados en el top 300, 400 y 500 en la lista de las universidades de las economías emergentes en 2021, elaborada por el diario Times Higher Education ( THE ) del Reino Unido.

Según el listado, la Universidad Nacional de Hanoi se sitúa en el lugar 251 mundial y en el primer lugar nacional, seguida por la de Ciencia y Tecnología de Hanoi, en el puesto 351; y la Nacional de Ciudad Ho Chi Minh, en el peldaño 401.Este ranking se basa en los 13 criterios internacionales de THE, pero tiene en cuenta el reajuste sobre algunos como docencia (30 por ciento de media ponderada), estudios (30 por ciento), citas científicas (20 por ciento), internacionalización (10 por ciento), transferencia de conocimiento (10 por ciento).En particular, el criterio de prestigio académico de las instituciones de educación superior es evaluado objetivamente por THE, sobre la base de votos de académicos en el sistema de autores acreditados en la base de datos Scopus.Con anterioridad, el 2020 fue el primer año en que el país indochino registró tres universidades en esa clasificación, lo que evidencia los esfuerzos de Vietnam ./.