El general To Lam, ministro de Seguridad Pública de Vietnam, (Izqueirda) y la ministra de Interior de Reino Unido, Priti Patel, (Fuente: VNA)

Londres (VNA) - Vietnam siempre concede importancia al desarrollo de las relaciones con Reino Unido, como una de las principales prioridades en su política exterior a favor de la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.

Así lo afirmó el general To Lam, ministro de Seguridad Pública de Vietnam, durante un encuentro de trabajo efectuado la víspera con la titular de Interior del país europeo, Priti Patel, en esta capital.



Vietnam está dispuesto a ser un puente de conexión para promover la cooperación entre Reino Unido y la Asociación de Naciones de Sudeste de Asia (ASEAN) y apoya la participación de Londres en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), subrayó.



Asimismo, destacó el hecho de que Reino Unido alcanzó un acuerdo posterior al Brexit con la Unión Europea (UE) en muchas áreas y lanzó la estrategia "Gran Bretaña global", dando a conocer su política de seguridad, defensa, asuntos exteriores y desarrollo desde ahora hasta 2025, con una visión para 2030, en la que el objetivo clave es convertirse en uno de los países con mayor influencia en el mundo, participando en la solución de problemas internacionales y regionales, y centrándose en impulsar la conectividad con la región del Indo-Pacífico, apuntó.



También formuló votos por que los dos ministerios promuevan la cooperación aún más en el intercambio de delegaciones a todos los niveles, compartir informaciones de interés mutuo y en las tareas contra la inmigración ilegal. Al mismo tiempo, pidió al Reino Unido que apoye a Vietnam en el acceso a las vacunas y medicamentos contra el COVID-19, entre otros.



A su vez, Priti Patel resaltó que la visita de trabajo de To Lam a Londres tiene gran importancia, como contribución a fortalecer la cooperación entre ambos estados, con el fin de resolver asuntos de seguridad no tradicionales, especialmente la delincuencia organizada transnacional, la migración ilegal, la trata de personas, el blanqueo de capitales, la delincuencia de alta tecnología.

En la ocasión, afirmó que el Reino Unido se compromete a impulsar los vínculos de intereses en la región del Indo-Pacífico, intensificar las relaciones de cooperación con la ASEAN en todos los campos y apoyar el papel central del bloque del Sudeste Asiático en el mantenimiento de la arquitectura de seguridad regional.



El país europeo continuará brindando aportes al mantenimiento de la paz, la estabilidad y la seguridad marítima en el Mar del Este de conformidad con el derecho internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, apuntó./.