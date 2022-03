El papel de las mujeres se afirmó durante los tiempos más complejos y difíciles de la guerra al conocerse como el ejército de pelo largo, señaló, y agregó que hoy día ellas también cumplen un rol fundamental. Existe cada vez más la presencia de la mujer en los altos cargos políticos, así como la gran cantidad de presidentas y directoras de empresas que dirigen parte del proceso de desarrollo socioeconómico en Vietnam, observó.También valoró la estrategia nacional sobre la igualdad de género para el periodo 2021-2030 emitida por el Gobierno de Vietnam en marzo de 2021, al considerarla un reconocimiento a las luchas de las mujeres y su importancia.Expresó su confianza de que las mujeres vietnamitas irán ocupando cada vez más espacios en la política, la cultura y la economía, lo que va a ir haciendo más visible su papel.“Porque a veces, el papel de la mujer se ha invisibilizado para muchos, no se ve, pero basta caminar por las calles de Vietnam, basta ver en Vietnam a las mujeres trabajando en las oficinas, en la calle, en su casa, en las universidades, ideando, creando, construyendo…”, expresó.“Estamos seguras que la República Socialista de Vietnam es una obra del pueblo vietnamita, pero sobre todo, es una obra de la mujer vietnamita”, recalcó.

Equipo de policía femenino de Vietnam (Fuente:VNA)

Según la embajadora, pese a la distancia geográfica de 17 mil kilómetros entre Vietnam y Venezuela, los dos pueblos comparten valores similares.“El pueblo vietnamita cree en la solidaridad, cree en sus tradiciones, cree en el amor, y cree además en el trabajo. Y esos son los mismos valores del pueblo venezolano. La mujer vietnamita cuida su hogar, pero también trabaja, y cada día más desarrolla sus propios intereses al igual que la mujer venezolana”, dijo.En esta ocasión, compartió la historia sobre el emotivo encuentro hace 57 años en Hanoi entre la activista revolucionaria Elizabeth Tortosa (1942-2021), esposa del ex secretario general del Partido Comunista de Venezuela, Jesús Faría (1910 - 1995), y el Presidente Ho Chi Minh, quien le causó una honda impresión no solo por su personalidad, sino por su transcendencia, como líder y como ser humano.“En Venezuela, a través del Ministerio de la Mujer, tenemos una cátedra que se llama Elizabeth Tortosa y es precisamente en homenaje no solamente a la mujer venezolana, sino además a la mujer vietnam ita, porque ella para nosotros representa esa unión entre Vietnam y Venezuela ”, dijo. /.