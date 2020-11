Hanoi (VNA) - La cooperación internacional en el mar es indispensable para proteger esta fuente vital y ayudar a armonizar las actividades marítimas y abordar los desafíos transnacionales, destacó el contralmirante Tran Thanh Nghiem, comandante de la Armada Popular de Vietnam.

En la XIV Reunión de Comandantes de Fuerzas Navales de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANCM 14), celebrada la víspera en línea, el jefe reiteró que la región enfrenta desafíos de seguridad tradicionales y no convencionales como la piratería, el terrorismo, los delitos transfronterizos, las disputas soberanas y la contaminación del entorno marítimo.Propuso a las armadas de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) fortalecer el entendimiento mutuo y la confianza, y mejorar la interoperabilidad mediante actividades y mecanismos de cooperación bilateral y multilateral para mantener la seguridad y estabilidad en la zona.Es necesario aumentar la efectividad de las plataformas de intercambio de información y las líneas directas entre las fuerzas navales, así como los ejercicios conjuntos, seminarios y exhibiciones en el marco de la ANCM y la Reunión de Ministros de Defensa de la ASEAN (ADMM), indicó.Thanh Nghiem subrayó también la necesidad de respetar el derecho, las reglas y las normas internacionales, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.Instó, además, al fomento de la centralidad de la ASEAN en los mecanismos de colaboración regionales en materia de seguridad marítima, al cumplimiento pleno de la Declaración de Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC), y a la conclusión temprana de un Código de Conducta al respecto (COC) de conformidad con las leyes internacionales.Por su parte, el comandante de la Real Armada de Malasia, almirante Tan Sri Mohd Reza Mohd Sany, reiteró que el combate contra la delincuencia transfronteriza requiere un marco coherente y un fuerte compromiso de todas las partes, tras señalar que las políticas para el desarrollo de la economía marítima deben garantizar la sostenibilidad ambiental.Con respecto a las amenazas en el mar, el comandante de la Armada Filipina, vicealmirante Giovanni Carlo Bacordo, dijo que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, la piratería, la trata de personas y las actividades terroristas siguen siendo los desafíos en la región.Sugirió que los países de la ASEAN fortalezcan la cooperación naval mediante el intercambio de información y aborden la raíz de esas amenazas./.