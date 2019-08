Bangkok, 01 ago (VNA) - El viceprimer ministro y canciller de Vietnam, Pham Binh Minh, reiteró hoy la postura de los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) sobre la importancia de la asociación estratégica con Estados Unidos.

Los delegados en el evento (Foto; VNA)

En la reunión de ministros de Relaciones Exteriores ASEAN- Estados Unidos, como parte de la 52 Conferencia de Cancilleres del bloque celebrada en esta capital tailandesa, Binh Minh afirmó que Vietnam trabajará en estrecha colaboración con otros países del grupo para impulsar los lazos prácticos entre ambas partes, especialmente en las esferas como comercio e inversión, innovación tecnológica, adaptación a la cuarta revolución industrial, energía e infraestructura.Al manifestar su preocupación por el desarrollo complejo en el Mar del Este, hizo hincapié en la importancia de fortalecer la confianza, actuar con moderación y abstenerse de acciones que podrían complicar la situación y violar la soberanía y los intereses legítimos de los países costeros.El subjefe del gobierno vietnamita también subrayó la necesidad de la no militarización, el no uso de la fuerza o la amenaza de utilizarla, y la adhesión al derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS), para alcanzar pronto el Código de Conducta (COC) práctico y vinculante en esa zona marítima.A su vez, el canciller laosiano, Saleumxay Kommasith, coordinador de los lazos ASEAN - Estados Unidos, confirmó que las dos partes continuarán reforzando los lazos de beneficio mutuo, en aras de la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región.En la reunión, ASEAN y Estados Unidos acordaron intensificar la colaboración en el comercio, inversión, cooperación para el desarrollo, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, cooperación en el mar, seguridad cibernética, lucha contra el terrorismo y violencia extremista, conectividad digital, desarrollo de ciudades inteligentes, energía, educación , intercambio pueblo a pueblo y cooperación en la subregión del Gran Mekong.Sobre el tema del Mar del Este, los ministros reconocieron el progreso alcanzado en las negociaciones del COC, al tiempo que expresaron su profunda preocupación por los sucesos ocurridos en esas aguas, incluida la militarización y los actos unilaterales que van en contra del derecho internacional y socavan la confianza, causando así impactos negativos en la paz, la estabilidad y seguridad en la región.Destacaron la importancia de fomentar la confianza, respetar las leyes universales, incluida la UNCLOS, implementar seriamente la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC), con vistas a lograr pronto el COC.El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, afirmó que Washington es siempre un amigo y socio confiable de la ASEAN, y apoya los esfuerzos de la agrupación para mantener la paz, la seguridad y la estabilidad en la zona.Señaló que los países en la región deberían levantar una voz firme y no ignorar temas complicados.-VNA