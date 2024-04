Hanoi (VNA)- El futuro de la industria maderera no reside sólo en procesar y exportar mercancías, sino también investigar y procesar productos forestales con valor agregado, centrándose en especies medicinales y plantas autóctonas. Se trata de uno de los caminos hacia la riqueza sostenible basada en las selvas, además de explotar los valores del ecoturismo forestal.Con el objetivo de elevar la eficiencia de la gestión y el uso sostenible de dichos recursos, el 29 de febrero de 2024, el Primer Ministro aprobó el Proyecto para desarrollar el valor de usos múltiples del ecosistema forestal de Vietnam hasta 2030, con una visión hasta 2050. En particular, el programa enfatiza esta labor para crear empleos, preservar los recursos naturales y la biodiversidad, promover los valores culturales, la historia tradicional y el conocimiento de las comunidades locales. El proyecto también busca desarrollar servicios ambientales forestales, actividades de turismo comunitario y ecoturismo, atraer mano de obra del sector y que sean minorías étnicas residentes en zonas boscosas.Según Pham Hong Luong, director adjunto del Departamento Forestal, citado por el periódico digital del Partido Comunista de Vietnam, para desarrollar el turismo bajo el dosel del bosque se necesitan cuatro factores claves. En primer lugar, es necesario seguir mejorando y especificando las políticas sobre el arrendamiento de servicios ambientales forestales para el desarrollo turístico. El segundo es mejorar la infraestructura. El tercero es el factor humano. En este sentido, el ser humano es a la vez sujeto y motor, por lo cual es importante capacitarlos y educarlos en conciencia y conocimiento para que crean y tengan confianza en su capacidad para hacerlo. Finalmente, se requiere el desarrollo de avances tecnológicos. En la era de la transformación digital, las aplicaciones tecnológicas en marketing, museos electrónicos, etc., si se aplican bien, también brindarán una buena experiencia a los visitantes.En el seminario “Desarrollo del valor de usos múltiples del ecosistema forestal de Vietnam”, celebrado recientemente en Hanói, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Le Minh Hoan, destacó la necesidad de tener un nuevo pensamiento sobre los bosques en el contexto del equilibrio entre la tarea de preservar las selvas y crear valor a partir de ellas. El concepto de contratar personas para proteger estos recursos naturales debe cambiarse por el de cómo crear más empleos y más medios de vida bajo el dosel del bosque para que sea sostenible. Según Le Minh Hoan, las selvas crean no sólo valores económicos y ambientales sino también valores comunitarios, culturales y espirituales de miles de generaciones vietnamitas. Una vez comprendan estos valores, los habitantes locales preservarán y desarrollarán los bosques de forma voluntaria y proactiva. De esta manera, las empresas pueden coordinarse con esas personas, crear una cadena de vínculos, formar cooperativas, dar prioridades para las comunidades y construir espacios para que las personas cumplan con eficacia la preservación forestal.Al sugerir un enfoque multidimensional para explotar el valor de los bosques, el titular Minh Hoan reafirmó la importancia de abordar un pensamiento abierto sobre el valor de usos múltiples de los ecosistemas forestales.“Debemos dar un paso atrás para mirar el bosque y pensar en el desarrollo forestal para que no haya conflictos en el proceso de desarrollo. Cuando se amplíe el espacio de valores, todos se beneficiarán y no habrá más conflictos, mientras la gente encontrará formas de proteger y desarrollar las selvas. Si lo logramos, el valor del bosque será 10 o 100 veces mayor”.El proyecto “Desarrollo del valor de usos múltiples del ecosistema forestal de Vietnam” también tiene como objetivo hacer que el valor de los productos forestales no maderables y las hierbas medicinales aumente 1,5 veces en comparación con 2020 para 2030 y se duplique para 2050, además de elevar la proporción de exportaciones del 10 al 15 % para 2030 y el 25 % para 2050.Desde una perspectiva científica, el profesor y doctor Pham Van Dien, rector de la Universidad de Silvicultura, enfatizó que el futuro de la industria maderera reside solo en procesar y exportar mercancías, sino también investigar y procesar productos forestales con valor agregado, enfocándose en especies medicinales y plantas autóctonas con características biológicas únicas. “Éste es uno de los caminos hacia la riqueza sostenible de los bosques, además de explotar los valores del ecoturismo forestal”, subrayó Van Dien.Por su parte, Ha Cong Tuan, exviceministro permanente del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, evaluó: “Si el proyecto se implementa bien, no sólo aumentará el valor de los bosques, sino que también ayudará a que la industria forestal se desarrolle de manera rápida y sostenible. A partir de ahí, habrá recursos para reinvertir en la conservación y el desarrollo de los medios de vida de las personas. Necesitamos centrarnos en el desarrollo de grandes bosques maderables, la trazabilidad y la certificación de las selvas. Si podemos resolver estos problemas, incrementaremos la facturación de la exportación de madera y productos forestales a 20 mil millones de dólares en los próximos años.De acuerdo con el Departamento Forestal, la superficie total de selvas en Vietnam supera los 14,8 millones de hectáreas, de las cuales, los bosques naturales que ocupan más de 10,1 millones de hectáreas deben preservarse y mantenerse. Mientras tanto, sólo quedan casi 4,7 millones de hectáreas de selvas reforestadas que pueden explotarse al servicio del desarrollo de la economía forestal.Desarrollar eficazmente los valores de usos múltiples de los ecosistemas forestales es uno de los caminos hacia la riqueza sostenible de los bosques, además de contribuir al desarrollo socioeconómico, preservar los recursos naturales y la biodiversidad, protegiendo así el medio ambiente./.