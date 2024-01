El XIII Congreso del Partido Comunista de Vietnam. (Foto: VNA)

A pesar de muchas dificultades, se siguen invirtiendo y desarrollando los campos socioculturales, obteniendo resultados importantes. En particular, en el trabajo de prevención y lucha contra la pandemia de COVID-19, la tradición heroica y patriótica de "amar al prójimo como a uno mismo" y la superioridad de nuestro sistema político han sido promovidas a un nuevo nivel.Lo nuevo es que el Buró Político y el Secretariado del Comité Central del PCV han estado muy activos en la preparación y organización de conferencias nacionales para implementar la Resolución del XIII Congreso en las agencias de la Asamblea Nacional, del Gobierno y del Frente de la Patria de Vietnam y en los sectores: asuntos internos, defensa - seguridad, cultura y asuntos exteriores. El Buró Político también emitió, elaboró e implementó seis nuevas resoluciones sobre el desarrollo socioeconómico, garantizando la defensa y la seguridad nacionales en las seis regiones socioeconómicas del país. Se puede destacar la organización muy sincrónica desde el inicio del mandato, y la orientación clara y correcta para continuar innovando, construyendo y perfeccionando el Estado de derecho socialista vietnamita y consolidar la gran unidad de toda la nación. Esto puede afirmarse como un resultado sobresaliente, que contribuye a los logros alcanzados desde el inicio del XIII Congreso del Partido hasta ahora.Reportero: Se implementa de manera sincrónica, drástica y eficaz la lucha contra la corrupción y la negatividad. ¿Podría informarnos sobre los nuevos puntos y los resultados destacados en este trabajo en los últimos tiempos?La lucha contra la corrupción y la negatividad continúa llevándose a cabo ferozmente, con muchas formas nuevas, profundas, sincrónicas y efectivas. Se ampliaron las funciones y tareas del Comité Directivo Central para la prevención y lucha contra la corrupción, incluida la dirección de la prevención y lucha contra la corrupción, así como contra la “negatividad". Se centra en prevenir y combatir el deterioro de la ideología política, la ética y el estilo de vida entre los cuadros y miembros del Partido, considerándolo como la raíz de todos los problemas.Al mismo tiempo, se ha establecido en las 63 provincias y ciudades los Comités Directivos locales para prevenir y combatir la corrupción y la negatividad, que han entrado en funcionamiento, inicialmente con buenos resultados. El Buró Político ha emitido los reglamentos: 114-QD/TW, 131-QD/TW, 132-QD/TW sobre el control del poder, la prevención y la lucha contra la corrupción y la negatividad en el trabajo de personal, inspección y auditoría, investigación, procesamiento, juicio y ejecución de sentencia, en aras de garantizar una ejecución sincrónica, metódica y estricta.Además, se ha impulsado el trabajo de construcción y perfeccionamiento de instituciones y políticas de gestión socioeconómica y de prevención y lucha contra la corrupción y la negatividad para avanzar hacia: "no se atreva", "no puede", "no quiere", "no necesita" la corrupción. La consolidación de la organización del personal y la reforma administrativa garantizan la transparencia. Se mejora la calidad, la eficiencia operativa y la coordinación entre agencias y unidades funcionales para prevenir y combatir la corrupción y la negatividad. La información propagandística y educativa sobre el tema ha logrado numerosos avances.El trabajo de inspección, supervisión y disciplina del Partido continúa innovando y fortaleciéndose sobre la base de la promulgación de calidad y la implementación seria y sincrónica de nuevas regulaciones, contribuyendo a limitar, prevenir y luchar contra el deterioro de la ideología política, la ética, el estilo de vida y las manifestaciones de "autoevolución" y "autotransformación" internas, la corrupción, los "intereses grupales", "el aprovechamiento de mandato para obtener beneficios", "individualismo" y "ser corrompido por el poder” entre un gran número de funcionarios y miembros del Partido. Además, se enfoca en mejorar la capacidad de dirección y el poder de lucha del Partido, fortalecer la solidaridad y la unidad dentro del Partido, así como la confianza del pueblo y mantener la estabilidad política, la disciplina, el orden y la seguridad de la sociedad, y promover el desarrollo socioeconómico.Reportero: El XIII Congreso del PCV continuó definiendo una diplomacia integral y moderna que consta de tres pilares: el partidista, el estatal y el popular, contribuyendo a mejorar la posición y el prestigio del país. ¿Cómo valora Usted las labores exteriores del Partido y Estado en los últimos tiempos?En los últimos tres años, la política exterior del XIII Congreso del PCV ha sido implementada de manera sincrónica, con muchos resultados de relevancia histórica, convirtiéndose en un punto brillante en los logros generales del país, como contribución a mantener un entorno pacífico y estable, a favor del desarrollo socioeconómico y la mejoría de la posición y la reputación de Vietnam en la arena internacional.Hemos heredado y promovido la fuerza de la escuela de relaciones exteriores propia de la Era de Ho Chi Minh, rica en la identidad del "bambú vietnamita", con "raíz firme, cuerpo fuerte, ramas flexibles", imbuida del alma, el carácter y la voluntad del pueblo vietnamita.