Representantes de Vietnam y países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU en una sesión de debate sobre la situación en Yemen, efectuada en mayo de 2021 (Foto: VNA)

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Bui Thanh Son (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Los éxitos e improntas de Vietnam en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ( ONU ) crearon una base para que el país continuara elevando el nivel de la diplomacia multilateral en el nuevo periodo de desarrollo, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Bui Thanh Son.Así lo manifestó el canciller al responder a las preguntas de la prensa acerca de los logros y lecciones aprendidas del sector de la diplomacia multilateral durante los dos años que Vietnam ejerció el cargo de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la mayor organización internacional.En la ocasión, Thanh Son destacó los resultados sobresalientes en las labores al respecto del país desde que el Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam emitió la Directiva No. 25-CT/TW el 8 de agosto de 2018 sobre la promoción y elevación del nivel de la diplomacia multilateral para 2030.En particular, dijo, durante el mandato de Vietnam como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, cuando el mundo y la región experimentaron muchos cambios complicados e impredecibles, especialmente el estallido de la pandemia del COVID-19, Hanoi realizó grandes esfuerzos con alta determinación y creatividad para superar las dificultades y desafíos y cumplir con sus compromisos.En primer lugar, la participación de la nación indochina en ese mayor organismo encargado del mantenimiento de la paz transmitió un fuerte mensaje sobre un Vietnam renovado, que se transformó de ser un receptor de apoyo a un socio importante, con contribuciones activas en la ONU y el trabajo común de la comunidad internacional, resaltó.Vietnam se incorporó a los debates y la búsqueda de soluciones para todos los temas de la agenda del Consejo de Seguridad , desde los conflictos en África hasta la crisis humanitaria en Oriente Medio, así como la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva, la protección de los civiles en los conflictos armados, la seguridad marítima, el cambio climático o la respuesta al COVID-19, realzó.Según Thanh Son, Vietnam ha dejado su huella con su enfoque integral de las cuestiones de paz y seguridad internacionales, así como con un espíritu humanitario y orientado a las personas, que se refleja en los eventos y documentos que propuso.Se trata de la promoción del papel de las organizaciones regionales en la prevención de conflictos y el fomento de la confianza, el impulso del cumplimiento de la Carta de la ONU en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, la superación de las consecuencias de bombas y minas, o la protección de los civiles en los conflictos armados, enfatizó, al agregar que las propuestas de Vietnam recibieron un gran aplauso de los países miembros de la ONU.El éxito de Vietnam en su mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad se debe a muchos factores objetivos y subjetivos, incluida su firme política exterior de independencia, autosuficiencia, multilateralización y diversificación; así como la dirección drástica del Buró Político y los dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno.Hanoi consolidó de manera efectiva la nueva posición y fortaleza del país después de 35 años de renovación, aprovechó sus experiencias previas y recibió un amplio apoyo internacional, especialmente de socios importantes y amigos tradicionales, recalcó.Además, las agencias de relaciones exteriores, en las que la diplomacia juega un papel fundamental, monitorearon proactivamente la situación, asesoraron y prepararon cuidadosamente cada decisión, plan, hoja de ruta y pasos concretos del país, especialmente en la propuesta de iniciativas y soluciones para manejar asuntos internacionales complejos en el Consejo de Seguridad, recordó.Las tareas implementadas en el cargo de miembro no permanente del Consejo de Seguridad en los últimos dos años ha dejado a Vietnam muchas lecciones y experiencias valiosas, subrayó el canciller./.