Binh Phuoc, Vietnam (VNA)- Las autoridades vietnamitas entregaron hoy los restos de 49 soldados de las fuerzas armadas unidas para la salvación nacional de Camboya a una delegación del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas Reales (RCAF) del país vecino.Al dirigirse al acto de entrega, efectuado en la provincia sureña de Binh Phuoc, Do Can, subdirector del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam y vicepresidente permanente del comité especializado del Gobierno, recordó la pasada lucha del pueblo camboyano contra el régimen genocida Evocó que soldados camboyanos, dirigidos por Hun Sen (ahora primer ministro del país vecino) viajaron a Vietnam para reforzar sus fuerzas.El 12 de mayo de 1978, la División 125, predecesora de las fuerzas armadas unidas para la salvación nacional de Camboya, se estableció en la aldea de Suoi Ram (distrito de Cam My, de la provincia vietnamita de Dong Nai) bajo el mando de Hun Sen, con el apoyo de Vietnam, precisó.Junto con otras fuerzas patrióticas camboyanas, la División 125 se convirtió en las RCAF, que junto con combatientes voluntarios vietnamitas, derrocaron la administración de Pol Pot y salvaron a su pueblo y país del genocidio, dijo.En el desempeño de sus funciones, 49 oficiales y soldados camboyanos murieron debido a heridas en los combates en Camboya o enfermedades, y fueron enterrados en la aldea. Posteriormente, el área fue convertida en cementerio y un sitio histórico, que deviene un símbolo de los lazos de solidaridad y amistad entre las dos naciones y ejércitos.A pedido del primer ministro Hun Sen y el deseo de los familiares de los 49 oficiales y soldados fallecidos, el Gobierno vietnamita acordó repatriar los restos a Camboya.Los equipos de trabajo de ambas partes se coordinaron estrechamente para completar la excavación de los cadáveres y devolverlos a Camboya.Por su parte, Sao Sokha, subcomandante de las RCAF y comandante de la Policía Militar Nacional, agradeció a Vietnam por dedicar el sitio para el entierro de los oficiales y soldados camboyanos y por cuidar sus tumbas durante los últimos 45 años./.