La embajadora Le Thi Hong Van , jefe de la misión de Vietnam ante la UNESCO, interviene en la cita (Fuente: VNA)

París (VNA)- Vietnam asistió a una sesión especial del Consejo Ejecutivo de la UNESCO para discutir las consecuencias de la situación de Ucrania en diferentes áreas, que tuvo lugar los días 15 y 16 de marzo en París.Esta es la séptima reunión especial durante los 75 años de funcionamiento de la UNESCO hasta el momento, celebrada a petición de 19 miembros del Consejo Ejecutivo.Durante su intervención en la reunión, la embajadora Le Thi Hong Van, jefe de la misión de Vietnam ante la UNESCO, expresó las preocupaciones de su país sobre el actual conflicto armado en Ucrania.Según la funcionaria, lo urgente ahora es ejercer la máxima moderación y detener de inmediato el uso de la fuerza para evitar pérdidas de vida humana y causar daños a la población civil, especialmente a niños, jóvenes, estudiantes, maestros, artistas, científicos y periodistas.Enfatizó la necesidad de garantizar la seguridad de las instalaciones civiles como escuelas, sitios conmemorativos, obras culturales, y establecimientos de información y comunicación, de conformidad con el derecho internacional humanitario.En particular, también es necesario proteger los patrimonios, en aras de preservarlos para las generaciones futuras, subrayó.Hong Van apuntó que las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, así como la historia del pueblo vietnamita, han demostrado que garantizar el derecho internacional y fortalecer la solidaridad, cooperación y confianza mutua son fundamentales para mantener la paz y estabilidad en todo el mundo.Es necesario adherirse estrictamente a los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente los de respetar la independencia, soberanía e integridad territorial de los países, no interferir en los asuntos ajenos, no usar o amenazar con el empleo de la fuerza en las relaciones internacionales, y resolver controversias por medios pacíficos.Como un país que ha sido devastado por la guerra durante décadas, Vietnam comprende mejor que nadie que la guerra y el conflicto solo traen dolor y pérdidas a la gente y dejan muchas consecuencias negativas en todos los aspectos de la vida de los Estados directamente involucrados, así como de otras naciones, destacó.En este espíritu, Vietnam llama a las partes concernientes a reducir las tensiones, reanudar el diálogo y negociar a través de todos los canales, para llegar a una solución duradera que tenga en cuenta los intereses y preocupaciones de todas las partes, sobre la base del derecho internacional, expresó.Llamamos a la comunidad internacional a continuar apoyando y facilitando el diálogo entre las partes y aumentar los esfuerzos de ayuda humanitaria para los civiles. Creemos que es necesario garantizar la seguridad y facilitar la evacuación de todos los extranjeros que viven en Ucrania, incluidos los vietnamitas, sin discriminación por motivos de origen, raza o nacionalidad o etnia, patentizó.En esta ocasión, Hong Van apreció el importante papel de la UNESCO, especialmente en el contexto de que el mundo enfrenta desafíos sin precedentes, como la pandemia, la desigualdad, los conflictos, la competencia entre grandes potencias y el cambio climático.Pidió que la UNESCO promueva su papel de conexión y los esfuerzos humanitarios, impulsando “la solidaridad intelectual y moral de la humanidad” para construir un mundo pacífico, sostenible y resiliente.Al final de la reunión, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO emitió una resolución en la que instó a las partes a poner fin al conflicto.Además, esa entidad también pide a los Estados miembros y a la UNESCO que implementen un programa de ayuda de emergencia para apoyar a Ucrania con todas las herramientas disponibles en los campos de la educación, la cultura, la ciencia, la comunicación y la información./.