Vietnam gana cuatro medallas de bronce en la Olimpiada de Física de Asia-Pacífico. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Vietnam ganó cuatro medallas de bronce en la Olimpiada de Física de Asia - Pacífico 2023, celebrada del 21 al 29 del presente mes en Mongolia, de acuerdo con la información del Ministerio de Educación y Formación.

Según la misma fuente, la delegación nacional, integrada por ocho estudiantes, también recibió cuatro certificados de mérito.

En concreto, cuatro estudiantes que ganaron medallas de bronce son Phan The Manh y Nguyen Thuan Phong, ambos del décimo grado del bachillerato para superdotados de Bac Ninh; Vo Hoang Hai, del onceno grado de la escuela para superdotados en ciencias naturales de Universidad Nacional de Hanoi; y Than The Cong, del onceno grado del bachillerato para superdotados de Bac Giang.

Los miembros del equipo vietnamita en el concurso. (Foto: VNA)

Mientras los cuatro alumnos que recibieron los certificados de mérito son Vu Hoang Duong, Nguyen Minh Tai Loc, Le Viet Hoang Anh y Nguyen Tuan Duong, de las escuelas para superdotados de la Universidad Nacional de Hanoi, Hue, Lam Son y Tran Phu, respectivamente.

Participaron en la edición de este año 26 equipos procedentes de 25 países y territorios con 195 concursantes. Vietnam es una de las siete delegaciones cuyos todos miembros ganaron premios./.