Hanoi (VNA)- Do Thang Hai, viceministro vietnamita de Industria y Comercio, reveló que su cartera dirigirá en el segundo trimestre del año los esfuerzos de las empresas para garantizar un suministro suficiente de gasolina y petróleo en el mercado doméstico.En una conferencia periódica de prensa, Thang Hai afirmó que el ministerio debatirá con la refinería de Nghi Son sobre la situación de su producción y capacidad de suministro.Según Hoang Anh Tuan, subdirector del Departamento de Mercado Nacional del Ministerio de Industria y Comercio, la refinería de Nghi Son representa el 35 por ciento de la cantidad de combustibles suministrados al mercado.Recientemente, varios asuntos provocaron la escasez de petróleo y gasolina, señaló, y agregó que Nghi Son ha restablecido sus operaciones, sin embargo, aún no tiene informes específicos para mayo y junio de este año.El Ministerio de Industria y Comercio se reunió con el grupo PetroVietnam y la refinería Nghi Son, y pidió a los comerciantes intensificar sus importaciones.Con el esfuerzo de los comercializadores, en particular el grupo Petrolimex, se garantizará el abastecimiento de combustibles para el mercado nacional./.