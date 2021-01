Hanoi (VNA) - Vietnam continuará implementando con éxito la política de diversificación y multilateralización de las relaciones exteriores y mantendrá buenos nexos no solo con los países vecinos, sino también con los socios, destacó un académico ruso.En ocasión del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), el subdirector interino de Cooperación Internacional de la Universidad Federal del Lejano Oriente, Evgeny Vlasov, concedió una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) sobre la política exterior del país indochino.Refiriéndose a los desafíos de las relaciones exteriores de Vietnam en el contexto complicado regional e internacional, el experto señaló que Hanoi se encuentra en una región geopolítica muy compleja: Asia y el Pacífico.Por lo tanto, según él, el manejo de las relaciones con grandes socios en la región será un reto para Vietnam.Expresó su convicción de que el PCV continuará liderando el proceso de desarrollo e innovación y al mismo tiempo, mantendrá y preservará las tradiciones entre las nuevas generaciones.Sin embargo, en el proceso de integración internacional, Vietnam debe hacer esfuerzos para conservar sus características culturales, indicó.Reiteró que el país indochino ha desempeñado un papel importante en la cooperación internacional, como Presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en 2020 y miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el mandato 2020-2021.En los próximos años, dijo, Vietnam continuará su estrategia de diversificar las relaciones con socios extranjeros, no solo con países vecinos de la región sino también con Rusia y naciones de la Unión Europea./.