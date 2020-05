Hanoi, 12 may (VNA) - Ante el complejo desarrollo de COVID-19 en todo el mundo, las fuerzas antipandémicas de Vietnam siempre están listas para responder a la enfermedad, subrayó hoy el viceprimer ministro Vu Duc Dam.

Delegados en el evento (Foto: VNA)

El subjefe del gobierno vietnamita sostuvo una reunión en esta capital con representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales, y algunos ministerios y sectores nacionales.El viceministro de Salud Nguyen Thanh Long informó que Vietnam no ha registrado nuevas infecciones de SARS-CoV-2, virus causante del COVID-19, en la comunidad durante 26 días consecutivos, y todavía está llevando a cabo la vigilancia de las personas con riesgos de contraer la nueva cepa.Actualmente, se analizan entre 1,200 y 2,000 muestras al día, y de las pruebas de 275,000 muestras recolectadas se confirmaron 288 casos infectados, la mayoría de los cuales estaban en instalaciones de cuarentena, anotó, y agregó que los factores epidemiológicos y los riesgos de transmisión comunitaria en Vietnam son muy bajos.Por lo tanto, el país se esfuerza para evitar la transmisión desde otros países, poner en cuarentena a quienes ingresan a Vietnam durante 14 días y tomar muestras de ellos para analizarlos dos veces al día, explicó.Además, esta nación mantiene el sistema de monitoreo y prueba para detectar infecciones en la comunidad de manera temprana, aplica las medidas para aislar a áreas con casos infectados, mejora la capacidad del personal médico y aumenta la producción de equipos médicos, medicamentos y otros suministros, dijo.Al reconocer los esfuerzos de Vietnam en la lucha contra el COVID-19, el representante de la OMS en Vietnam, Kidong Park, destacó que el país ha tomado medidas tempranas y drásticas en respuesta a cada caso infectado.Sin embargo, tadvirtió que, dado que no existe un medicamento especializado en el tratamiento con COVID-19 o una vacuna, y se pronostica que la pandemia persistirá, Vietnam necesita mantenerse alerta y vigilar de cerca la situación.Además, aunque el país indochino no tiene casos infectados en la comunidad, otros países de la región y el mundo todavía están luchando con la pandemia, alertó.Aún existen riesgos del contagio en la comunidad, dijo, y recomendó a Vietnam prepararse para nuevos casos e incluso una "nueva ola" de infecciones, en aras de controlar activamente la pandemia como cuando ocurrió la "primera ola".En el futuro, la OMS continuará trabajando estrechamente con el Gobierno, el mencionado Comité y el Ministerio de Salud de Vietnam para intercambiar información, actualizar las directrices técnicas y compartir la experiencia de este país sudesteasiático con la comunidad internacional, indicó.Tras apreciar la cooperación y la asistencia de expertos de la OMS, Duc Dam, quien también es jefe del Comité, expresó su esperanza de una mayor coordinación de esa entidad, y señaló que Hanoi está listo para compartir informaciones, iniciativas y experiencias en el control del COVID-19 con la comunidad internacional, especialmente las naciones de bajos ingresos y en vías de desarrollo.Hizo hincapié en que Vietnam mantiene un control estricto de las personas que ingresan al país, al tiempo que alivia las restricciones dentro del territorio nacional para lograr el doble objetivo de combatir la pandemia y garantizar el desarrollo socioeconómico./.