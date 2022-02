Can Tho, Vietnam (VNA)- Vietnam aspira a ingresar este año más de mil 600 millones de dólares por las exportaciones del pescado Tra (Pangasius), cuyo volumen podría situarse entre 1,6 millones-1,7 millones de toneladas, según el plan adoptado por la Dirección de Pesca del país.En una conferencia acerca de las tareas para 2022 efectuada hoy en la ciudad sureña de Can Tho por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el jefe del Departamento de Cría de animales acuáticos, Nhu Van Can, realzó el aumento del precio de ese rubro respecto a finales de 2021.A su vez, To Thi Tuong Lan, subsecretaria de la Asociación de Procesadores y Exportadores de Productos Acuáticos (VASEP), pronosticó que tanto el precio como el volumen de las ventas al exterior de ese pescado sin escamas reportarán este año incrementos interanuales de cinco y 25 por ciento, respectivamente.Añadió que ese panorama se basa también en el crecimiento alentador de los mercados receptores clave como China (31 por ciento), Estados Unidos (23 por ciento), los países miembros del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP, 13, por ciento) y la Unión Europea (6,6 por ciento).Sin embargo, según especialistas, el aumento de los precios implica también consecuencias inesperadas como la disminución de la calidad, mientras que la evolución inestable del clima también podría causar epidemias y dificultades para la producción.