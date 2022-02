Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam , Pham Minh Chinh, emitió la Decisión número 150/QD-TTg sobre la estrategia para el desarrollo de la agricultura y ruralidad sostenibles en el período 2021-2030, con visión para 2050. El objetivo común es desarrollar una producción de bienes agrícolas a partir de las ventajas locales, en dirección a la modernidad, con productividad, calidad, eficiencia, sostenibilidad y alta competitividad así como ubicarse entre los grupos líderes de la región y del mundo.El proyecto enfatiza el papel central de los agricultores, una fuerza laboral importante. En consecuencia, se centrará en renovar el funcionamiento de las organizaciones campesinas, asegurando su esencia y eficiencia; apoyar la formación y el empoderamiento de los campesinos para que se conviertan en la fuerza principal del desarrollo socioeconómico, la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente; promover los recursos internos y crear la igualdad en el acceso a condiciones de desarrollo y garantizar el bienestar social; así como formar un contingente de agricultores profesionales y una fuerza de trabajo rural con conocimientos y habilidades para cumplir con los nuevos requisitos de desarrollo.De hecho, durante los últimos tiempos se ha asentado el punto de vista de que el agricultor es el centro del proceso de desarrollo agrícola y rural y todas las actividades de agricultura y desarrollo rural deben girar en torno a los granjeros para mejorar su vida espiritual y material.Sin embargo, este campo aún no ha logrado grandes avances. Los agricultores siguen siendo pasivos en la producción, incapaces de adaptarse con flexibilidad a las rápidas y continuas fluctuaciones del mercado. Las actividades productivas siguen siendo en gran medida tradicionales. La aplicación de alta tecnología y la transformación digital solo se observa en unos pocos modelos de producción a gran escala y vinculados. Por lo tanto, los productos no son uniformes en diseño y calidad, especialmente en ausencia de certificados de buenas prácticas agrícolas como GlobalGAP y HACCP.Esta es también la principal razón de las trabas tanto en el consumo interno como en la exportación de los productos agrícolas vietnamitas, a pesar de la diversidad de tipos y la alta productividad.Dicha estrategia fue aprobada en un contexto en que el fuerte dinamismo de agricultores es considerado la base para el nacimiento de políticas prácticas y eficientes.En concreto, se enfocará en alentar y apoyar a los granjeros a participar en programas de capacitación para obtener certificados de producción y cumplir con los estándares de calidad y los nuevos requisitos del mercado, en línea con la tendencia del desarrollo de agricultura responsable, agricultura paisajista, agricultura orgánica y agricultura de alta tecnología, además de desarrollar e implementar de manera efectiva políticas de apoyo crediticio, de seguro y consumo de productos agrícolas.Se trata también de la base para hacer realidad la visión de que hasta 2050, Vietnam se convertiría en uno de los países líderes mundiales en agricultura. Las áreas rurales no tendrán hogares pobres y se convertirán en un lugar civilizado, verde, limpio y bonito con condiciones de vida e ingresos estables en armonía con las zonas urbanas. VNA/Nhan Dan