Singapur (VNA)- Vietnam se compromete a continuar participando de manera activa, sustantiva y efectiva en la promoción de los esfuerzos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para responder a las amenazas a la seguridad cibernética y luchar contra los ataques en ese espacio, aseveró el ministro de Seguridad Pública, general To Lam.Así lo reiteró el jefe castrense vietnamita al intervenir en la VII Conferencia Ministerial de la ASEAN en Ciberseguridad AMCC7 ), como parte de su participación en la Semana de Ciberseguridad Internacional de Singapur 2022 ( SICW 2022), celebrada del 18 al 20 del corriente mes.To Lam subrayó en la importancia de promover la unidad de conciencia y acción en la ASEAN con relación a los temas de seguridad cibernética, a la par de realizar encuestas de áreas prioritarias comunes para desarrollar programas de capacitación en el sector.También según To Lam, los países del Sudeste Asiático deben coordinarse para organizar un foro de leyes sobre seguridad cibernética en la ASEAN, en un esfuerzo por mejorar los intercambios sobre la aplicación del derecho internacional en el campo e implementar programas destinados a elevar el conocimiento sobre seguridad cibernética y las habilidades de uso seguro de Internet para los usuarios en la región.En el marco de SICW2022, To Lam sostuvo reuniones bilaterales con altos funcionarios de seguridad de Singapur, Estados Unidos y Australia.Durante las conversaciones con la ministra de Comunicación e Información de Singapur, Josephine Teo, y el titular de las carteras de Asuntos Internos y de Justicia, K. Shanmugam, To Lam sugirió que las dos partes continúen manteniendo y ampliando las actividades de cooperación internacional en seguridad cibernética, incluido el intercambio de información, la organización de ejercicios conjuntos de protección del sistema de red y respuesta a incidentes de seguridad informática; además de considerar la elaboración de un memorando de entendimiento sobre cooperación bilateral en la lucha contra los delitos de drogas.Durante el encuentro con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, To Lam dijo que las relaciones entre ambas naciones aún tienen potencial para desarrollarse. Las dos partes también acordaron completar pronto los procedimientos pertinentes para firmar un memorando de entendimiento sobre cooperación en la prevención y el combate contra los delitos transnacionales.Mientras, al reunirse con el viceministro de Relaciones Exteriores de Australia Tim Watts, To Lam instó a los organismos ejecutivos de ambas partes a continuar fortaleciendo la cooperación en la lucha contra el delito cibernético, centrándose en el contenido como la firma de documentos de colaboración internacional para garantizar la seguridad de la red y prevenir la ciberdelincuencia; a la par de compartir experiencias en el desarrollo y mejora del mecanismo de gestión de nuevos problemas surgidos en el ámbito de la ciberseguridad; establecer un mecanismo de comunicación directo y efectivo para compartir información y experiencias en la investigación, tratamiento, lucha contra ciberataques y ciberterrorismo; fortalecer la asociación público-privada en la investigación y tratamiento de hechos ilícitos al respecto.Con el tema "Seguridad digital: responsabilidad compartida", se espera que SICW 2022, el principal e importante foro de seguridad cibernética de Asia-Pacífico, genere un impulso para fortalecer las capacidades cibernéticas y consolidar alianzas internacionales frente a amenazas cada vez más complejas de seguridad en ese espacio./.