Hanoi (VNA)- Vietnam reportó en las últimas 24 horas siete mil 940 infectados por el COVID-19, incluidos tres casos importados, informó hoy el Ministerio de Salud.Ciudad Ho Chi Minh, el actual epicentro de la propagación del coronavirus en el país, siguió registrando el mayor número de pacientes con cuatro mil 372 casos, seguida por Binh Duong (dos mil 103), Dong Nai (626), Long An (125), Kien Giang (79), Dak Lak (64), Tien Giang (49), Ha Nam (45), Can Tho (41), Tay Ninh (39), Binh Thuan (38), Khanh Hoa (30), Quang Binh (21), Binh Phuoc (16), Ninh Thuan (15), Phu Tho (14), Nghe An (13), Quang Ngai y Dak Nong (cada localidad con 10), Dong Thap (nueve), Binh Dinh (siete), Vinh Long y Ba Ria-Vung Tau (cada una con seis), Lam Dong (cinco), Phu Yen (cuatro), Ben Tre y Bac Lieu (con tres casos cada localidad), Kon Tum, Da Nang, Thua Thien Hue y Quang Tri (con dos cada una), Tra Vinh, Ha Tinh, Thanh Hoa y Hanoi (con uno cada una).De ese modo, el país acumuló hasta la fecha 790 mil 755 casos del COVID-19 Un total de 25 mil 322 pacientes fueron declarados hoy libres de la enfermedad, elevando el número de los recuperados a 608 mil 831.Mientras tanto, se anunciaron en los últimos días 203 muertes relacionadas con el SARS-CoV-2, lo que aumentó el recuento nacional a 19 mil 301 fallecidos.Hasta el 29 de septiembre, más de 42,16 millones de personas se inocularon con al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, y casi 9,5 millones ya recibieron las dos inyecciones./.