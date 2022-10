Nueva York (VNA)- El embajador Dang Hoang Giang , jefe de la misión permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas ( ONU ), expresó su preocupación por las terribles consecuencias de las armas nucleares y afirmó que los países de la ASEAN apoyan los esfuerzos internacionales hacia un mundo libre de esta arma.Al intervenir en una sesión de debate conjunto de la Comisión de Desarme y Seguridad Internacional de la ONU, Hoang Giang afirmó que la ASEAN continúa otorgando importancia al multilateralismo en el campo de no proliferación de las armas nucleares y del desarme de las mismas, incluido la implementación del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).Las naciones que poseen armas nucleares deben comprometerse a no amenazar y usar armas nucleares contra países ubicados en estas áreas, enfatizó el diplomático vietnam ita.Asimismo, reafirmó el compromiso de la ASEAN con los esfuerzos para promover una región del Sudeste Asiático libre de armas nucleares, y el bloque regional recientemente aprobó el plan de acción 2023-2027 con este fin.Destacó también el compromiso de la agrupación con la Comisión mencionada para apuntar a la eliminación completa de esta arma.En ese sentido, la ASEAN instó a los países a continuar firmando y ratificando el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares (CTBT) que entrará en vigor pronto.Además, reconoció la exitosa organización de la primera reunión de los países miembros del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPNW).Los países del bloque regional también enfatizaron la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA, en inglés) en el uso pacífico de la energía nuclear./.