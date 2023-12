Una trabajadora de Samsung Electronics Vietnam (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) Junto con la aplicación del impuesto mínimo global a partir de 2024, Vietnam creará un fondo de apoyo a la inversión para alentar y atraer inversores estratégicos y grupos multinacionales, haciéndolo más atractivo para la inversión extranjera directa IED ).La Asamblea Nacional aprobó recientemente una Resolución sobre la aplicación de impuesto adicional sobre la renta de sociedades según las reglas para evitar la erosión de la base imponible global (impuesto mínimo global), justo antes de la sesión de clausura de su sexto período de sesiones.Según esta resolución, que entrará en vigor a partir del primer día del próximo año, se aplicará una tasa impositiva mínima global del 15% a las empresas multinacionales, con ingresos superiores a unos 800 millones de dólares o más en dos de los cuatro años consecutivos. Los inversores sujetos al impuesto deberán pagar el impuesto mínimo global en Vietnam.Y lo que es más importante, en la Resolución, el Parlamento pidió al Gobierno que elaborara un proyecto de decreto sobre el establecimiento, gestión y uso de un fondo para apoyar la inversión procedente del impuesto mínimo global y otras fuentes legales para estabilizar el clima de inversión y atraer inversores estratégicos y empresas multinacionales.Esto significa que, además de adoptar la tasa impositiva corporativa mínima global, Vietnam llevará a cabo iniciativas para conservar su magnetismo de inversión extranjera.En el Foro Empresarial de Vietnam (VBF) celebrado a principios de este año, la comunidad inversora hizo muchas recomendaciones sobre la cuestión de la implementación del impuesto mínimo global En ese momento, el primer ministro Pham Minh Chinh dijo que el Gobierno estaba siguiendo de cerca la realidad, consultando las experiencias de otros países para esbozar una política adecuada sobre el impuesto corporativo mínimo global que sea capaz de crear condiciones favorables para que las empresas extranjeras realicen negocios efectivos en Vietnam.Mientras tanto, el ministro de Planificación e Inversiones, Nguyen Chi Dung, reiteró que Vietnam preparará "paquetes de incentivos" para apoyar a los inversores en el contexto de que el impuesto corporativo mínimo global se imponga en 2023, lo que ayudará a agudizar la ventaja competitiva del entorno de inversión y armonizará los beneficios de los lados.Y ahora esa promesa se ha cumplido. Aunque queda un largo camino por recorrer para elaborar el proyecto de decreto, las medidas del Gobierno y la Asamblea Nacional contribuirán significativamente a ganarse la confianza de los inversores extranjeros.Según Dao Thi Thu Huyen, subdirectora general de Canon Vietnam, el incentivo fiscal es un factor clave para que la compañía expanda la producción a gran escala en Vietnam, y agregó que el país debería tener políticas oportunas para mantener los compromisos que ha asumido o las empresas extranjeras considerarán reubicar sus talleres a otros destinos con mayor ventaja competitiva.Y no sólo Canon, muchos otros "gigantes" han expresado su preocupación de que el nuevo impuesto global los haga menos competitivos en el mercado vietnamita, lo cual posiblemente los lleve a decidir retirar su capital del mercado.Algunos periódicos económicos dijeron que la aplicación por parte de Vietnam del impuesto mínimo global podría afectar el flujo de capital de inversión extranjera hacia Vietnam. El número de unos 122 grupos, con unas mil filiales, que se verán afectadas por la política global de impuesto mínimo no es pequeño, sobre todo cuando en los últimos 35 años Vietnam ha utilizado los incentivos fiscales como una de las palancas importantes para atraer inversión extranjera.Con el fin de retener y seguir atrayendo inversión extranjera, resulta necesario desarrollar un Proyecto de Decreto sobre el establecimiento, gestión y uso del Fondo de Apoyo a la Inversión. Además, como se indica en la Resolución de la Asamblea Nacional, es necesario realizar una revisión integral para completar sincrónicamente el sistema de políticas y leyes de promoción de inversiones para satisfacer las necesidades de desarrollo del país en la nueva situación.De acuerdo con el economista Tran Hoang Ngan, además de los incentivos financieros, Vietnam debería centrarse en la mejora de la infraestructura socioeconómica, la formación de recursos humanos de alta calidad, el desarrollo de la economía verde y la facilitación de los procedimientos administrativos.Ésas son las cuestiones que interesan a los inversores extranjeros, afirmó.Las entradas de IED no sólo han creado condiciones favorables para que Vietnam acelere la expansión del mercado internacional, sino que también han ayudado al país a mejorar sus actividades comerciales en todos los aspectos, reduciendo así la carga de capital para muchos proyectos a gran escala.Paralelamente, la atracción y utilización de IED también ha motivado la transición económica y la reestructuración y renovación del modelo de crecimiento, mejorando la competitividad de la nación, sectores, productos y servicios, y promoviendo la reforma de las instituciones, las políticas legales y las consideraciones ambientales, encaminadas al desarrollo de una economía de mercado plena, moderna e integrada./.