Los pacientes con el COVID-19 en Da Nang se declaran curados. (Fuente: VNA)

El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, preside la XXXVII Cumbre de la ASEAN, efectuada de forma virtual. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- La agencia de noticias Sputnik de Rusia publicó recientemente un artículo que revisaba los comentarios sobre Vietnam publicados por los medios de prensa rusos y de otros países, reflejando su combate contra el COVID-19 y los logros en diferentes áreas, especialmente la diplomacia y la economía.Según Sputnik, el periódico Deutsche Welle de Alemania analizó la razón detrás del éxito de Vietnam en la feroz batalla contra la pandemia, que fue la aplicación de un estricto aislamiento, y señaló que, a diferencia de los países occidentales, Vietnam no solo ha mantenido una estrecha vigilancia sobre los casos de F1, que tienen un contacto cercano con confirmados pacientes, sino también prestó atención a los grupos de F2, F3 y F4.Mientras, The Strategist valoró la capacidad del país de inventar y exportar kits de prueba rápida a precios razonables y la instalación de cabinas de desinfección de cuerpo completo para prevenir la transmisión del virus en clínicas y lugares concurridos.En agosto, después de un nuevo brote de COVID-19, los medios rusos citaron a Maria Van Kerkhove, epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud (OMS), describiendo a Vietnam como un ejemplo típico para otros países.Aparte del combate contra el COVID-19 , los éxitos diplomáticos del país en la arena internacional también han atraído la atención de los medios extranjeros, señaló Sputnik El periodico The Economic Times de la India elogió el desempeño de Vietnam en su presidencia de la ASEAN este año, durante el cual la nación del sudeste asiático ha consolidado la postura del bloque sobre cuestiones regionales, incluidos los esfuerzos contra el COVID-19.Las fructíferas reuniones efectuadas de forma virutal y el mantenimiento de la centralidad del bloque en medio de la pandemia se encuentran entre los mayores logros de Vietnam como presidente de la ASEAN.Mientras, The Times of India compartió la opinión de que el prestigio de Vietnam se ha promovido tanto en el ámbito regional como internacional en 2020, como se vio a través de las visitas del Primer Ministro japonés y el Secretario de Estado de Estados Unidos.Hanoi también ha demostrado un papel constructivo como presidente de la ASEAN y miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, y ha tomado medidas decisivas para luchar contra la pandemia tanto en el país como en el extranjero, según The Times of India.Muchos artículos de las agencias de prensa extranjeras también destacaron a Vietnam como una de las economías de más rápido crecimiento del mundo en este año difícil, y tiene todos los requisitos previos necesarios para un fuerte crecimiento el próximo año.Asia Times dijo que la integración internacional intensiva, la participación en acuerdos a gran escala como la Asociación Económica Integral Regional (RECP) y el Acuerdo de Libre Comercio Unión Europea-Vietnam (EVFTA), junto con el aumento de las exportaciones, son los factores centrales del éxito de la economía vietnamita.Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) enfatizó que las acciones audaces del gobierno vietnamita y la rápida respuesta a la prevención de los impactos adversos del COVID-19 en la economía y la salud pública son las principales fuerzas impulsoras del crecimiento positivo este año. Predijo una tasa de crecimiento del 2,4 por ciento para este año y del 6,5 por ciento para 2021.En general, según Sputnik, Vietnam se puede considerar un modelo a seguir en 2020, y los desafíos que el país ha enfrentado y superado han ilustrado la firmeza de su pueblo y la sabiduría de sus dirigentes. /.