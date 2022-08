Hanoi (VNA) - Vietnam es un enorme mercado potencial para el negocio del té de burbujas, pues se está convirtiendo gradualmente en una bebida favorita y popular entre las generaciones Y y Z.Los amantes del té de burbujas en Vietnam actualmente gastan 360 millones de dólares al año en esta y bebidas de "té nuevo" similares, lo que convierte a Vietnam en el tercer mercado más grande para el té de burbujas en el Sudeste Asiático, después de Indonesia y Tailandia, según un estudio reciente realizado conjuntamente por el equipo de riesgo de Momentum Works y proveedor de soluciones de pagos digitales qlub, con sede en Singapur.El informe "Té de burbujas en el Sudeste Asiático" reveló que el mercado de té de burbujas del Sudeste Asiático alcanzó los 3,66 mil millones de dólares en 2021.Indonesia fue el mercado más grande de la región, con una facturación anual estimada de 1,6 mil millones de dólares. Tailandia devino el segundo mercado más grande con una facturación anual de 749 millones de dólares.Singapur, que ocupó el cuarto lugar en facturación anual, tuvo el poder adquisitivo más alto, con el precio promedio de té de burbujas del doble en comparación con otros países de la región.El informe dice que el panorama del té de burbujas en el Sudeste Asiático es muy competitivo y agrega que, además de las marcas taiwanesas y locales que han dominado el mercado durante los últimos tiempos, muchas marcas chinas ingresaron al juego en la región, como Mixue, Chagee y HEYTEA.Tran Ngoc An, de la marca de té de burbujas Gong Cha, destacó que el té de burbujas no era una tendencia que "floreciera pronto" como los fideos picantes o los batidos de mango, y parecía haberse convertido en una bebida familiar para las generaciones Y y X.Las grandes empresas también entraron en el juego con inversiones masivas en marcas del té de burbujas.El Grupo Masan ha invertido tres veces en la cadena de té y café Phuc Long en más de un año y actualmente posee el 85 por ciento de la cadena.Según el informe financiero semestral de Masan, su subvención SHERPA compró el primero de agosto 10,8 millones de acciones de Phuc Long Heritage en un acuerdo por valor de más de 156,5 millones de dólares.Masan invirtió por primera vez en Phuc Long en mayo de 2021 en un acuerdo por valor de unos 15 millones de dólares por una participación del 20 por ciento. Masan invirtió otros 108 millones de dólares a principios de este año para aumentar su participación en Phuc Long al 51 por ciento.El Grupo KIDO lanzó recientemente la cadena Chuk Tea & Coffe para abrir 300-400 tiendas en Vietnam a fines de este año mientras coopera con socios estratégicos para expandirse en el Sudeste Asiático, Tailandia y Corea del Sur.Sin embargo, el informe señaló que pocas tiendas de té de burbujas eran rentables a pesar de los altos márgenes."La industria del té de burbujas tiene un buen margen bruto de producto del 60-70 por ciento. Sin embargo, pocos jugadores han logrado una rentabilidad continua a gran escala. También hay una industria que dice que nueve de cada diez tiendas de té de burbujas pierden dinero", dice el informe.Según Sik Hoe Yong, director de operaciones de qlub, destacó que la pandemia fue un proceso de selección natural porque muchas tiendas cerraron.Sin embargo, indicó, el amor de los consumidores por el té de burbujas no cambiará pronto, pero votarán por sus marcas favoritas con sus billeteras.El precio no fue el único factor que afectó las decisiones de compra. El informe señaló que los consumidores también decidieron en función de la selección de productos en las tiendas y la facilidad de acceso que significó la cantidad de tiendas que tenía una marca.Hoang Tung, fundador de Pizza Home y Cloud Cook, reiteró que el mercado del té de burbujas se estaba asentando gradualmente después de un fuerte auge. El mercado había pasado por el período en que se purgaban las marcas débiles y de mala calidad, dijo.Agregó que el té de burbujas se convirtió en una bebida popular en lugar de una bebida de moda, y enfatizó que el mercado del té de burbujas conserva un gran potencial.Aunque el té de burbujas se introdujo en Vietnam en 2002 con los ingredientes principales originales de solo té, leche y cobertura, no fue sino hasta 2012, cuando las marcas taiwanesas ingresaron con un modelo de cadena establecido con un diseño moderno, que el mercado del té de burbujas se fortaleció.Un estudio realizado por la empresa de investigación de mercado Euromonitor mostró que el mercado del té de burbujas de Vietnam se ha expandido en torno a un 20 por ciento anual.Se estimó que había alrededor de 100 marcas de té de burbujas en Vietnam, con alrededor de 1500 tiendas en todo el país./.