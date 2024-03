Una estación automática de monitoreo de la calidad del aire en Hanoi (Foto: KSONMT)

Hanoi (VNA)- De aquí a 2030 se construirán 98 estaciones automáticas de monitoreo de la calidad del aire en todo Vietnam, elevando el número total a 201.

Según la planificación nacional para el monitoreo ambiental publicada recientemente, de las nuevas estaciones, 62 se ubicarán en áreas fuertemente influenciadas por actividades humanas para alertar a las personas sobre el impacto en su salud, mientras que seis estaciones de fondo que representan la calidad del aire de seis regiones socioeconómicas se construirán en zonas con un impacto mínimo sobre el ser humano.



También habrá 18 puntos de vigilancia transfronterizos ubicados en las provincias de Cao Bang, Dien Bien, Lang Son, Lai Chau, Lao Cai, Ha Giang, Nghe An, Dak Nong, Binh Phuoc, Tay Ninh, Long An, An Giang y Kien Giang. Estas estaciones medirán PM 2.5, PM 10, SO2, NO2, CO y O3.



De aquí a 2025 se realizarán ocho sesiones periódicas de seguimiento al año, cifra que aumentará a 12 posteriormente, proporcionando datos sobre SO2, NO2, CO y TSP. Las cinco ciudades administradas centralmente controlarán además las PM 2.5.



Después de 2030, está previsto construir 15 estaciones más de monitoreo automático continuo de la calidad del aire.



El plan también requiere integrar el monitoreo del ruido en 216 estaciones e iniciar el establecimiento de una red automatizada de monitoreo del mercurio. Además, especifica inversiones en la construcción de estaciones de monitoreo de aguas superficiales, aguas de desembocadura de ríos, agua de mar, calidad del suelo y biodiversidad.



Hoang Duong Tung, presidente de la Red de Aire Limpio de Vietnam, sostuvo que la planificación de puntos y estaciones de monitoreo es necesaria dada la situación cada vez más compleja de la contaminación ambiental y las limitaciones en la disponibilidad de datos para investigaciones y alertas./.