Barcos pesqueros de Vietnam (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Al determinar el control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) como una tarea importante y urgente para afirmar el prestigio en el campo de Vietnam con el mundo, las autoridades nacionales trabajan al máximo para cumplir los criterios establecidos por la Comisión Europea En los últimos tiempos, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam ha instado a sus ramas en las localidades costeras a promover la lucha contra la INDNR, con vistas a cumplir los objetivos planteados y encaminarse al desarrollo sostenible entre la la explotación por el ser humano y los ecosistemas marinos.Después que la Comisión Europea (CE) emitió la advertencia de “tarjeta amarilla” al sector acuático nacional en octubre de 2017, el campo ha sufrido grandes pérdidas en términos de exportaciones, al tiempo que su prestigio se ha visto afectado en el mercado internacional.La prevención y combate contra la INDNR constituye una misión obligatoria de la nación en aras de levantar la tarjeta amarilla aplicada por el bloque comunitario, por lo cual Vietnam aprobó la Ley de Pesca en 2017, en la que está incluido el marco para el cultivo y desarrollo acuícola sostenible.Debido a la sanción de la Comisión Europea, el valor de las exportaciones pesqueras del país del Sudeste Asiático a los mercados europeos ha registrado una reducción de entre seis y diez por ciento cada año.Además, la Unión Europea, el segundo mercado de importación de productos pesqueros de Vietnam al representar hasta el 20 por ciento del valor de sus envíos al extranjero, cayó al quinto lugar, por detrás de Japón, Estados Unidos, Corea del Sur y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).Durante los últimos años, el Gobierno y el Comité directivo nacional encargado de la prevención y el combate a la INDNR han emitido numerosos documentos para urgir a los ministerios, ramas y Comités Populares de las 28 provincias y ciudades costeras a implementar drásticamente las soluciones contra la pesca ilegal Con respecto a ese trabajo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha enviado periódicamente grupos de inspección a las localidades para controlar y supervisar las mencionadas tareas.Después de las acciones concretas de todo el sistema político vietnamita, la Comisión Europea destacó los esfuerzos del país indochino en la resolución de las peticiones de la institución, sobre todo en la instalación de software Vnfishbase (equipos de monitoreo de viaje) a los barcos en 28 provincias y ciudades costeras.De acuerdo con la Comisión, Vietnam ha ingresado e implementado el Acuerdo sobre las medidas del Estado rector del puerto (AMERP) en aras de prevenir y luchar contra la INDNR según las normas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Tratado sobre las poblaciones de peces de la mayor organización mundial.Como una de las 28 provincias con mar y puertos marítimos, la survietnamita de Soc Trang ha logrado diversos resultados en la prevención y el combate contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.Dado que el número de barcos con una eslora de 15 metros o más es de 366, las autoridades provinciales han promovido concientización a todos los pescadores para que respeten estrictamente la normativa contra la INDNR.Asimismo, con el objetivo de implementar soluciones más sincrónicas y drásticas en la lucha contra la pesca ilegal, especialmente la instalación y gestión de equipos de monitoreo de viaje a las embarcaciones, la localidad ha elaborado una serie de planes.En 2020, Soc Trang organizó numerosas labores de patrullaje y realizó inspecciones a 146 barcos pesqueros, así como entregó licencias de trabajo a 11 empresas de procesamiento y exportación en el campo, entre otros aspectos.Mientras tanto, la provincia de Ca Mau ha emprendido numerosas acciones en esa lucha mediante el aumento de la coordinación entre las agencias y unidades relativas a la pesca.Próximamente, el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Ca Mau continuará instando a las unidades a controlar el 100 por ciento del volumen de productos pesqueros en los puertos y supervisar la trazabilidad de los rubros exportados a la Unión Europea, como parte de los esfuerzos para evitar la faena de los buques locales en aguas extranjeras./.