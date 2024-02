“Mai” de Tran Thanh, un drama romántico que profundiza en la psicología de su protagonista femenina, fue el claro ganador: en el momento de escribir este artículo encabezaba la taquilla con una recaudación de 400 mil millones de VND (16,4 millones de dólares). La película tiene el potencial de romper el récord establecido por “Nhà bà Nữ” (The House of No Man) de Tran Thanh, estrenada por esta misma época el año pasado, que es la más taquillera de Vietnam con 476 mil millones de VND (19,4 millones de dólares).También se estrenó durante las vacaciones, conocida como Tet en Vietnam, la comedia “Gặp lại chị bầu” (Meet My Pregnant Sister Again) de Nhat Trung, que quedó en segundo lugar con tres millones de dólares. La animación japonesa Spy X Family Code: White se ubicó en tercer lugar, seguida de las películas de estudio estadounidenses Madame Web y Argylle.El apretado calendario de lanzamientos refleja un mercado vibrante que ha experimentado una recuperación estelar pospandémica (según algunos, la segunda recuperación más rápida en Asia después de la India), junto con una industria local joven pero dinámica, señaló Liz Shackleton.Según la autora, el año pasado, la taquilla de Vietnam alcanzó los 150 millones de dólares, o alrededor del 90% de los niveles previos a la pandemia, con un total de mil 100 pantallas. “Nada mal para un mercado que en 2010 sólo contaba con 90 pantallas y unos ingresos anuales inferiores a los 15 millones de dólares”, opinó.Uno de los factores más importantes de crecimiento, analizó, son los programas de construcción de multiplex emprendidos por los exhibidores surcoreanos CJ CGV y Lotte Cinema, junto con los estudios locales Galaxy Cinema y BHD Star Cineplex. Recientemente, Vietnam también ha visto el surgimiento de nuevas cadenas de cines de moda, como Beta Cinemas y Cinestar, que ofrecen precios de entradas más bajos dirigidos a estudiantes y cinéfilos de ingresos medios.Citó las palabras del supervisor de distribución de CJ HK, Nguyen Tuan Linh, explicando: “Es una audiencia muy joven; estimamos que hasta el 80% tiene menos de 29 años. Así que ese grupo de edad básicamente dicta los gustos del mercado…”Según Justin Kim, director de producción cinematográfica internacional de CJ ENM, se trata de un público exigente e implacable: “Son muy activos en las redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram, y reaccionarán rápidamente si creen que la calidad de una película no es tan buena.”Shackleton indicó que son las películas locales las que impulsan el mercado. El director ejecutivo de ProductionQ, Nguyen Hoang Quan, quien junto con el director Tran Huu Tan está detrás de una ola de películas de terror locales exitosas, asegura que la compañía ha tenido mayor éxito con historias arraigadas en el folclore y las tradiciones locales, así como con adaptaciones de novelas de escritores jóvenes con una gran cantidad de lectores de la Generación Z.A largo plazo el mercado podría alcanzar los 200 millones de dólares en unos pocos años, observó. /.