Sídney, 05 may (VNA)- Australia ha continuado movilizando aviones para apoyar el transporte de soldados y equipamiento de la fuerza de mantenimiento de la paz de Vietnam bajo la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) al país africano desde fines de marzo, contribuyendo a fortalecer los nexos de cooperación bilateral.Según las informaciones de la página web DefenceConnect de Australia, las operaciones se realizaron en la nave C-17 A Globemaster de la Real Fuerza Aérea Australiana (RAAF), que también transportó a los nuevos miembros y equipos para reemplazar el Hospital de Campaña vietnamita del segundo nivel de UNMISS, convirtiéndolo en el tercer puente aéreo de apoyo a Vietnam."Vietnam constituye un socio importante para Australia en el Indo-Pacífico, y me enorgullece que la Fuerza de Defensa Australiana (ADF) haya apoyado a Vietnam en dicha actividad", expresó el jefe del Comando de Operaciones Conjuntas de Australia, teniente general Greg Bilton, en declaraciones citadas por el sitio web.El militar australia no también calificó los nexos de asociación del mantenimiento de la paz entre los dos países como elemento trascendental de su relación de cooperación en defensa.Las actividades del puente aéreo han permitido transportar alrededor de 120 pasajeros y 55 mil kilogramos de carga durante dos meses./.