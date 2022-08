En el evento (Fuente:VNA)

Nghe An, Vietnam (VNA) - Más de 100 funcionarios judiciales de los Ministerios de Justicia de Vietnam y Laos, y algunas provincias de ambos países se reunieron en una conferencia en la provincia centrovietnamita de Nghe An para discutir medidas destinadas a fortalecer aún más la cooperación judicial.Durante su intervención, el Ministro de Justicia de Vietnam, Le Thanh Long , subrayó la importancia de la conferencia al ofrecer recomendaciones y propuestas para completar las regulaciones de coordinación entre ambas partes, asegurando la aplicación de la ley y creando condiciones favorables para que los residentes en la frontera común se establezcan y disfruten de sus derechos e intereses.Por su parte, el titular de Justicia de Laos, Phayvi Sibualipha, señaló que la conferencia fue una oportunidad para que ambas partes buscaran consenso y medidas con el fin de realizar de manera efectiva y completa los acuerdos alcanzados por los dos Ministerios y Gobiernos.Los participantes discutieron una amplia gama de temas sobre la cooperación judicial entre las dos partes.Hasta la fecha, el número de inmigrantes laosianos indocumentados y personas laos ianas con matrimonio no registrado que pueden residir en Vietnam llegó a mil 516, mientras que el número de vietnamitas en condiciones similares que recibieron la ciudadanía laosiana es de dos mil 726.Los participantes acordaron que en el futuro, los dos Ministerios de Justicia continuarán trabajando en estrecha colaboración con las agencias relevantes para tratar las solicitudes de los vietnamitas indocumentados que residen en el país vecino en favor de que puedan recibir la nacionalidad laosiana para junio de 2023.Buscarán medidas para resolver de manera efectiva los problemas de estado civil y nacionalidad con el espíritu de garantizar los derechos e intereses legítimos de las personas, sobre la base de la sólida amistad tradicional entre los dos países.Ambas partes también finalizarán las negociaciones para un acuerdo sobre asistencia legal mutua en asuntos civiles, mientras fortalecen la coordinación en las actividades de apoyo legal mutuo, regional y multilateral, incluida la cooperación en la implementación de la iniciativa de Vietnam sobre el tema en la ASEAN.Además, trabajarán juntos para implementar sus programas anuales de cooperación en aras de realizar su acuerdo de colaboración para el período 2021-2025, así como convenios firmados en capacitación de personal./.