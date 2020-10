La reunión virtual (Fuente: baoquocte.vn)

Hanoi (VNA)- La ministra de Relaciones Exteriores de Noruega, Ine Eriksen Søreide, presentó hoy sobre el multilateralismo en medio de la creciente tensión geopolítica global y la presión sobre el sistema multilateral, durante un evento coorganizado por la Academia Diplomática de Vietnam y la Embajada de Oslo en Hanoi.En su discurso en el programa, efectuado tanto en línea como fuera de línea en Hanoi y Oslo, Søreide, afirmó que tanto Noruega como Vietnam creen firmemente en el multilateralismo y la cooperación internacional basada en reglas.A medida que los desafíos se vuelven cada vez más serios cuando el mundo atraviesa crisis médicas y socioeconómicas sin precedentes debido al impacto de la pandemia de COVID-19, dijo que solo la solidaridad y la cooperación internacional podrían generar recuperación y desarrollo.Según la canciller, durante su mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Noruega se centrará en la diplomacia de consolidación de la paz, el fortalecimiento del papel de las mujeres en la construcción de una paz sostenible, la protección de las personas en medio de los conflictos y la lucha contra los riesgos de seguridad relacionados con el clima.Para abordar de manera efectiva los desafíos en el futuro cercano, la ONU necesita desarrollar una asociación con mecanismos regionales como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Unión Europea, enfatizó.Dijo que los compromisos de Vietnam con la ASEAN son importantes para fortalecer la solidaridad interna y el papel del bloque en el mundo.Por su parte, el asistente del ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam Pham Quang Hieu ratificó que la diplomacia multilateral es una orientación estratégica en la política exterior de su país.Hizo hincapié en que el compromiso de los dos países de apoyar el multilateralismo sentará una base sólida para que impulsen la colaboración no solo a través de canales bilaterales sino también foros internacionales, especialmente en las Naciones Unidas cuando Noruega se convierta en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) para el mandato 2021-2022.Desea que Noruega continúe reforzando la cooperación con la ASEAN y apoyando su papel central en Asia y el Pacífico e Indo-Pacífico por la paz, la estabilidad y la prosperidad de la región.Los participantes también discutieron campos de cooperación prometedores entre las dos naciones y destacaron la determinación de reforzar el sistema multilateral en beneficio de los dos países, regiones y el mundo. /.