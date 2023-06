Hanoi (VNA) Vietnam siempre está dispuesto a cooperar y aprender de la experiencia de Singapur para desarrollar una industria energética verde y sostenible, garantizar la seguridad energética y satisfacer las necesidades de producción y consumo, afirmó el viceministro de Industria y Comercio, Dang Hoang An.En una reciente reunión con Keith Tan, quien será el viceministro de Comercio de Singapur, Dang Hoang An valoró en alto grado la propuesta de Singapur de promover la cooperación energética entre los dos países y continuar implementando efectivamente el Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Energética.Anunció que su Ministerio desarrollará un plan para implementar el Plan Eléctrico VIII en un futuro cercano y sugirió que los inversores deben estudiar y cumplir con las regulaciones y requisitos pertinentes para el cumplimiento de la ley vietnamita.Durante la cita, ambas partes compartieron sobre el desarrollo del sector energético y las prioridades en la política energética de cada país. Al mismo tiempo, destacaron la buena marcha de la cooperación económica bilateral, especialmente en el campo energético.Reiteraron los resultados de la primera reunión del Grupo de Trabajo para implementar el Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Energética entre el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam y el Ministerio de Industria y Comercio de Singapur (enero de 2023). La parte de Singapur expresó su voluntad de celebrar la segunda reunión del Grupo.En particular, la parte de Singapur expresó su interés en las oportunidades de inversión en el sector energético de Vietnam, especialmente en energías renovables en el contexto de que el Primer Ministro aprobó el Plan de Desarrollo de Electricidad Nacional del período 2021-2030, visión a 2050 (Plan de Electricidad VIII).Singapur quiere colaborar con Vietnam para la transición energética y el objetivo de cero emisiones netas. El lado de Singapur también está considerando comprar energía de Vietnam.Finalmente, las dos partes acordaron continuar coordinándose y preparándose bien para las próximas visitas de líderes de todos los niveles con motivo del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y el 10 aniversario de la asociación estratégica bilateral.En esta ocasión, Keith Tan invitó a Dang Hoang An y a la delegación del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam para asistir a la Semana Internacional de la Energía de Singapur, prevista para octubre próximo.Según las estadísticas del Departamento de Mercado de Asia-África (Ministerio de Industria y Comercio), Singapur es un importante socio económico y comercial de Vietnam en la región, siendo el quinto mayor socio comercial de Vietnam en la ASEAN y el undécimo en el mundo.En cuanto a la inversión, Singapur deviene el segundo mayor inversor extranjero en Vietnam, con 13 parques industriales Vietnam - Singapur radicados en nueve provincias y ciudades./.