Hanoi (VNA)- El conglomerado vietnamita Vingroup producirá respiradores artificiales y termómetros para abastecer el mercado nacional, en respuesta al llamamiento del secretario general del Partido Comunista y presidente Nguyen Phu Trong y del primer ministro Nguyen Xuan Phuc sobre la participación de todos los sectores en la lucha contra la pandemia.Poco después de tomar tal decisión, el grupo firmó un contrato de derechos de autor con la empresa estadounidense Medtronic para poder utilizar diseños de esta en la producción de su respirador invasivo, etiquetado PB560, según informó la víspera el periódico electrónico Nhan Dan.Al mismo tiempo, empezó a estudiar un respirador no invasivo basándose en un diseño divulgado entre la comunidad por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, también ubicado en Estados Unidos.La posesión de una filial dedicada a la fabricación de automóviles y otra a productos electrónicos permite a Vingroup producir tanto componentes grandes como piezas mecánicas o difíciles de manejar, indicó su vicepresidenta, Le Thi Thu Thuy, y añadió que un equipo de ingenieros calificados es otra ventaja del conglomerado.Se prevé que los primeros respiradores de esa entidad salgan de la fábrica dentro de unas semanas y luego sean enviados a los Ministerios de Salud Pública y de Ciencia y Tecnología para la evaluación y certificación de calidad, antes de ponerse en uso en centros médicos en todo el país.Mientras, el grupo vietnamita consiguió producir a prueba termómetros a costo decenas de veces más bajo que las demás marcas en el mercado actualmente.El director general de Vingroup, Nguyen Viet Quang, compartió que su entidad venderá dichos dispositivos solo a precio de costo, sin sumar ninguna ganancia, así como que entregará gratuitamente al Ministerio de Salud Pública cinco mil respiradores no invasivos para el enfrentamiento oportuno a la epidemia.Las fábricas del conglomerado pueden manufacturar al mes hasta 45 mil respiradores no invasivos y 10 mil unidades de tipo invasivo, informó el ejecutivo, y mostró la disposición de ayudar a otros productores en el mundo.