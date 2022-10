El panorama de la reunión. (Fuente:VNA)

La directora general de la VNA, Vu Viet Trang, habla en el evento (Fuente:VNA)

El jefe del Departamento de Inversión Extranjera del Ministerio de Planificación e Inversión, Do Nhat Hoang, habla en el evento (Fuente:VNA)

Hanoi ( VNA )- El periódico Vietnam News, de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), organizó hoy en Hanoi el coloquio “Promover el flujo de inversión de Corea del Sur en Vietnam ”, en ocasión del 30 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales.Al inaugurar el evento, la directora general de la VNA, Vu Viet Trang, destacó que además de ser el socio económico más grande de Corea del Sur en la ASEAN, Vietnam desempeña el papel central en su nueva política hacia el Sur. Muchas empresas y grupos surcoreanos operan con eficiencia en el país, dijo.En el contexto de que la pandemia de la COVID-19 está bajo control, Vietnam y Corea del Sur continúan impulsando las actividades de cooperación para la recuperación y el crecimiento económico en el periodo post-pandémico.Según las estadísticas del Ministerio de Planificación e Inversión, Corea del Sur invirtió, desde 1988 hasta septiembre de 2022, más de 80,5 mil millones de dólares bajo el concepto de inversión extranjera directa (IED) en Vietnam, con más de nueve mil 400 proyectos vigentes.En septiembre particularmente, Corea del Sur se ubicó en el segundo lugar en los 97 países y territorios con inversión en Vietnam, con 290 proyectos y una inversión de 3,8 mil millones de dólares.El jefe del Departamento de Inversión Extranjera del Ministerio de Planificación e Inversión, Do Nhat Hoang, valoró que las empresas de IED surcoreanas han contribuido en gran medida al proceso de desarrollo socioeconómico de Vietnam.En particular, hay un fuerte cambio de la inversión de esas empresas, de la subcontratación simple a industrias de alta tecnología, proyectos de energía, banca-finanzas, fusiones y adquisiciones (M&A) y servicios de calidad.Según el funcionario, en los próximos dos años, ambos países podrían materializar “el doble objetivo” para llevar el comercio bilateral y la inversión acumulada a 100 millones de dólares.El vicepresidente de la Cámara de Industria y Comercio de Corea del Sur en Vietnam (KOCHAM), Bea Yong-geun, afirmó que Corea del Sur mantiene su posición como el mayor inversor de Vietnam, con más de nueve mil empresas que han invertido aquí en diferentes campos, producción, energía, cultura, educación y turismo.Vietnam posee un ecosistema de inversión atractivo dada su ubicación estratégica en la región, fuerza laboral abundante y medio ambiente de inversión abierto, valoró el representante de KOCHAM.El director de negocio y marketing de la zona industrial DEEP C, Koen Soenens, dijo que la empresa continúa ampliando nuevos parques industriales que garantizan los criterios verde y sostenible. /.