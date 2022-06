Durante el evento (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El periódico The Thao & Van Hoa (Deportes y Cultura) de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) celebró en Hanoi la ceremonia de entrega de los premios artísticos infantiles De Men (El Grillo) 2022, en el marco del Día Internacional del Niño.

Las obras ganadoras son: Co Ban La Co Ban (Básico es básico), Biet Doi Tham Tu (Equipo de detectives), Emma Tham Hoa (Desastre Emma), Du Dua Tren Ngon Cay Bang (Columpiarse en la Rama de Almendro Indio) y una breve colección de cuentos y libro ilustrado Chiec Dep That Lac (La sandalia perdida).

(Fuente: VNA)



Los premios anuales sin fines de lucro se lanzaron en 2020 para honrar las mejores obras de y para niños.



El certamen fue nombrado a partir del clásico "Las aventuras del grillo" del eminente autor vietnamita To Hoai, una obra que conquista el corazón de los niños en el país, de generación en generación.



Los premios incluyen un gran galardón llamado Hiep Si De Men (Caballero Grillo) y otros cinco llamados Khat Vong De Men (Deseos de Grillo).



El premio Hiep Si De Men no se entregó este año porque ninguna entrada cumplió con los criterios. Las 90 obras participantes incluyeron poesía, películas de animación, novelas y cuentos cortos y largos./.