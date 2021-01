Los pobladores vietnamitas confían en el éxito del XIII Congreso Nacional del Partido (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Los funcionarios, militantes y pobladores de todo Vietnam confían que el XIII Congreso Nacional del Partido Comunista, que se celebra desde hoy hasta del 2 de febrero venidero, logrará éxitos para continuar llevando al país hacia el desarrollo sostenible en la nueva etapa.



En Nghe An, tierra natal del Presidente Ho Chi Minh, fundador de la fuerza política, todos los pobladores mostraron su alta aspiración por el éxito de la magna cita.



Mientras, los habitantes de las minorías étnicas en la provincia de Dak Lak expresaron su esperanza en que el Congreso elegirá a los cuadros calificados para asumir el liderazgo del país, además de trazar decisiones de carácter estratégico para la construcción nacional en la nueva etapa de desarrollo.



En particular, el secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh en Dak Lak, H´Giang Nie, reiteró su confianza que el Congreso analizará sobre el emprendimiento para los jóvenes, especialmente en las zonas montañosas, remotas y pobladas por minorías étnicas, creando condiciones para que las nuevas generaciones promuevan su creatividad al participar en la implementación de las políticas de desarrollo socioeconómico.



Do Van Duong, subdirector de la Escuela Política de Dak Lak, valoró la importancia de mejorar las actividades para incentivar la participación de las masas en la construcción del Partido y el sistema político.



Además, es necesario elevar la conciencia y responsabilidad de las instancias partidistas de todos los niveles y los líderes de todo el sistema político para construir y consolidar conjuntamente la unidad del pueblo, agregó.



En ese sentido, Vo Tan Tai, exdirector del Departamento de Nacionalidades y Religiones del Comité Directivo de la Altiplanicie Occidental, precisó que solo el progreso socioeconómico, la mejora de la vida material y espiritual de las minorías étnicas, así como la reducción gradual de la brecha en los niveles de desarrollo entre las regiones, pueden fortalecer la gran unidad nacional.



Por otro lado, en la provincia de Tuyen Quang, particularmente el pueblo de Tan Trao (distrito de Son Duong), base de la lucha revolucionaria del país en el pasado, los pobladores esperan que el Congreso partidista adopte decisiones para reforzar la economía, captación de inversiones, producción agrícola, industria, turismo y servicios, a la par de prestar atención al cuidado y creación de empleos para los pobladores en áreas remotas, con condiciones difíciles y pobladas por minorías étnicas.



La magna cita contribuirá a consolidar la defensa y seguridad nacional, promoviendo la unidad en todo el Partido y el pueblo.



Entretanto, los habitantes de la provincia de Ca Mau mostraron su aspiración por una nueva fase de construcción del Partido y sistema político transparente y fuerte, para luchar contra la corrupción y el despilfarro.



En vísperas del XIII Congreso Nacional del Partido, la provincia de Ca Mau se enfocó en la divulgación sobre los resultados del país en general y de la provincia en particular, en torno al desarrollo socio-económico, la construcción y defensa nacional./.





