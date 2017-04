Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam, (VNA) El Torneo femenino de Voleibol de playa Asia 2017 fue inaugurado en la ciudad sureña de Can Tho por el Servicio local de Cultura, Deportes y Turismo.Participan en la competición 20 equipos procedentes de 11 países y territorios: Australia, Hong Kong (China), Indonesia, Kazakstán, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia, China, Vanuatu, y Vietnam.Las selecciones se dividen en cuatro grupos y juegan según la regla todos contra todos.Los dos mejores equipos de cada grupo competirán en las rondas de eliminación directa para determinar el campeón.El torneo pertenece al sistema de acumulación de puntos de la Federación de Voleibol de Asia, informó Pham Van Luan, subdirector del Servicio de Cultura, Deportes y Turismo de Can Tho.Se trata de una buena ocasión para la práctica y el estudio de experiencias de las voleibolistas vietnamitas, añadió. –VNA