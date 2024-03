Estudiantes de la escuela secundaria Esperanza en el programa benéfico "Hello Dream Day" (Fuente: VNA)

Los niños en el evento reciben obsequios de los organizadores. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Con el propósito de brindar valores humanos a la comunidad, la Academia internacional de Fútbol Park Hang Seo coopera con la empresa Hyundai Vietnam Shipbuilding para desplegar el programa “Hello Dream Day” en la escuela secundaria de Hy Vong (Esperanza), en Hanoi.El evento contó con la participación de los entrenadores Jong Song Chon y Shin Jong Yong. Jong tiene años de experiencia trabajando en el fútbol de alto nivel y actualmente es instructor de la Asociación Surcoreana de Fútbol. Posee un certificado AFC Pro, el nivel más alto de entrenamiento de fútbol en Asia y el mundo. Mientras tanto, Shin posee un certificado de la AFC. Con muchos años viviendo y trabajando en Vietnam, ambos entrenadores consideran los eventos benéficos con niños como una parte natural de sus vidas.Iniciado en octubre de 2023, “Hello Dream Day” constituye una cadena de eventos en los que la academia visita escuelas, enseña fútbol de forma gratuita y entrega regalos a los niños con Hyundai Vietnam Shipbuilding como patrocinador principal.Fundada en 1994 con el apoyo de la Cruz Roja Suiza (CRS) y la Asociación de la Cruz Roja de Hanoi, la escuela secundaria Hi Vong enseña actualmente a 59 estudiantes sordos y mudos. Se espera que el evento benéfico promueva la pasión deportiva entre los estudiantes y les brinde energía positiva.Después de años de éxito con el fútbol vietnamita con prestigiosas medallas y premios, el entrenador Park Hang Seo lleva consigo el amor de los fanáticos de Vietnam. Por lo tanto, Park y sus socios han establecido la Academia Internacional de Fútbol Park Hang Seo.Park ha enfatizado que el objetivo de esa entidad no es sólo desarrollar talentos futbolísticos para Vietnam, sino también difundir la energía positiva y los valores significativos a la comunidad. Con su lema de no dejar a nadie atrás, Park y sus amigos siempre esperan brindar sonrisas a los niños con dificultades a través del fútbol. Las actividades deportivas se realizan con el objetivo de fomentar la fuerza de voluntad y la resiliencia, mismo valor que se otorga a los jugadores profesionales de Park.En la ocasión, la Academia Internacional de Fútbol Park Hang Seo y Hyundai Vietnam Shipbuilding entregaron 50 obsequios a niños con dificultades. Además, otros socios de la Academia Internacional de Fútbol Park Hang Seo, como el grupo de deportes Dong Luc y la empresa Hong Ha entregaron obsequios significativos, incluidas camisetas y materiales de estudio, a los menores.Recientemente, el entrenador surcoreano Park Hang Seo regresó al fútbol vietnamita, asumiendo el papel de asesor del club Bac Ninh FC.El técnico, exentrenador de la selección nacional de fútbol de Vietnam, firmó oficialmente en febrero pasado un contrato de cinco años con Bac Ninh, un club de tercera división.Según los términos del contrato, Park supervisará una variedad de tareas, que van desde actividades profesionales y comerciales hasta el ambicioso objetivo de convertir a Bac Ninh en un equipo de fútbol profesional.Park ha alcanzado un estatus legendario en Vietnam después de guiar a una generación dorada de jugadores talentosos del país a alcanzar éxitos, tanto a nivel regional como continental.Al asumir el liderazgo de la selección vietnamita en 2017, Park tuvo un tremendo impacto en el Campeonato Asiático de Fútbol sub 23 en China, dirigiendo a su equipo a un impresionante segundo puesto.Un año después, los discípulos de Park salieron victoriosos en la Copa Sudesteasiática de 2018. Con posterioridad, Vietnam alcanzó los cuartos de final de la Copa Asiática 2019 en los Emiratos Árabes Unidos, donde perdió 1-0 ante Japón./.