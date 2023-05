Hanoi (VNA) - Casi 2,29 mil millones de dólares en capital estatal se ahorraron en 2022, según reportes de los ministerios, sectores y localidades, indicó hoy el ministro de Finanzas, Ho Duc Phoc En nombre del Gobierno, el funcionario presentó un informe sobre la práctica del ahorro y la prevención del despilfarro el año pasado frente a la Asamblea Nacional (NA) de la XV Legislatura en su quinto período de sesiones, en desarrollo en esta capital.Dijo que gracias a la gobernanza proactiva, las tareas del gasto del presupuesto estatal en 2022 básicamente alcanzaron sus objetivos.En particular, el Gobierno ha impulsado el cumplimiento de la Resolución número 19-NQ/TW del Comité Central del Partido Comunista sobre la reforma de la organización y la gestión, y la mejora de la calidad y eficiencia de las unidades públicas no empresariales, con un enfoque en el perfeccionamiento de los mecanismos y políticas de autonomía financiera.El Primer Ministro emitió una decisión sobre un programa general en torno a prácticas de ahorro y prevención del despilfarro para 2023 que presenta ocho tareas focales y cuatro grupos de medidas, agregó el funcionario.Al presentar el informe de verificación al respecto, el presidente del Comité de Finanzas y Presupuesto del Parlamento, Le Quang Manh, destacó que el Comité básicamente estaba de acuerdo con el informe del Gobierno y valoró en alto grado la actividad y determinación del Gobierno, los ministerios, los sectores y las localidades para lograr resultados alentadores en la práctica del ahorro y prevención del despilfarro en 2022.Sin embargo, continuó, el informe del Gobierno no evaluó ni analizó las mejoras en la organización de la práctica del ahorro y la prevención del despilfarro; o señaló suficientemente problemas, carencias, causas y responsabilidades en el manejo y uso de capital de inversión pública, recursos reciclados, energías renovables y recursos digitales, entre otros.En particular, subrayó la implementación lenta y muchos problemas de los tres programas nacionales sobre construcción de áreas rurales de nuevo estilo, reducción sostenible de la pobreza y desarrollo socioeconómico en minorías étnicas y áreas montañosas, que han erosionado la efectividad del uso de capital de inversión y despilfarro de fondos estatales./.