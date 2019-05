An Giang, Vietnam (VNA)- La Cooperativa de servicios agrícolas Ben Ba Chi de la provincia survietnamita de An Giang exportó recientemente una tonelada de mangos al mercado estadounidense.

La Cooperativa de servicios agrícolas Ben Ba Chi de la provincia survietnamita de An Giang

Estos mangos se seleccionaron de manera cuidadosa y fueron sometidos a métodos de cultivo certificados según los estándares de Buenas Prácticas Agrícolas de Vietnam (VietGAP), los cuales son amigables con el medio ambiente gracias al uso de agua de riego limpia, a fin de cumplir con las medidas de seguridad e higiene alimentarias y garantizar la nutrición, según informó el periódico electrónico Nhan Dan.Actualmente, la provincia amplía la superficie de cultivo con la incorporación de nuevos huertos para satisfacer los requisitos de las técnicas agrícolas, y asegurar los estándares de exportación a diferentes mercados a nivel mundial.Estas son señales positivas y alentadoras para la agricultura de Vietnam. Por un lado, afirman el valor de los productos y, por otro, demuestran que los agricultores vietnamitas son capaces de cumplir con los requisitos de los importadores más exigentes, enfocándose en la calidad y la seguridad alimentaria.Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el aguacate también se está promoviendo en el mercado estadounidense.La exportación de esta fruta a Estados Unidos debe cumplir con los estándares de madurez, color, peso, diámetro, limpieza, y no exponerse a ambientes húmedos.Actualmente, en Vietnam, muchas variedades de aguacate se cosechan casi todo el año, pero el valor de los productos sigue siendo bajo debido a que la producción y la conservación no cumplen con el proceso VietGAP, y todavía no están etiquetadas con sello de indicaciones geográficas y trazabilidad.Por lo tanto, la hoja de ruta para que este artículo alcance el mercado internacional requiere la pronta creación de una cadena de producción, de acuerdo con los procesos de buenas prácticas agrícolas, de acuerdo con las autoridades del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.El objetivo, además, es extenderla a otros sectores, como el pesquero y acuícola.Los productos vietnamitas deben prestar la mayor atención posible a estos requisitos para evitar la devolución de lotes importados de artículos agrícolas, acuáticos, y vegetales, por los mercados extranjeros, como ya ocurrió anteriormente.Estos están sujetos a una supervisión estricta para el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad alimentaria del mercado receptor, sugirió el Ministerio.El rechazo de los importadores acarrea consecuencias devastadoras para las empresas, ya que estas no solo sufren pérdidas financieras, sino que también se afecta la reputación de los productos agrícolas vietnamitas en general. La recuperación de la credibilidad tarda más tiempo que el proceso de creación del prestigio y la marca.Por lo tanto, los fabricantes y exportadores del país indochino deben comprender y cumplir con las regulaciones sobre la higiene y seguridad alimentarias de los socios de importación. Al mismo tiempo, el proceso cerrado desde la producción hasta el consumo debe revisarse con cuidado y ser efectivo.Para que los productos agrícolas de Vietnam avancen firmemente en el mercado mundial, necesitan la supervisión de las autoridades y, lo más importante, la responsabilidad de los productores, opinan los especialistas en el sector.-VNA