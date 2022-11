An Giang, Vietnam (VNA) – Con un gran potencial económico, especialmente con el mejoramiento constante de su infraestructura, la provincia de An Giang , en el Delta del Río Mekong, solicita inversiones para fomentar su desarrollo socioeconómico local Limita con Camboya y es una puerta de entrada al Sudeste Asiático, lo que facilita el desarrollo de la economía, el comercio y los servicios fronterizos.Nguyen Thanh Binh, presidente del Comité Popular de la provincia, destacó que An Giang está solicitando inversiones y desarrollando artículos agrícolas claves como arroz, pescado Tra, frutas y verduras.También enfatizó la necesidad de mejorar integralmente el entorno de inversión, simplificar los procedimientos administrativos e implementar la transformación digital y el gobierno electrónico para mejorar la eficiencia administrativa.Ubicada en la zona económica clave, la provincia tiene terrenos planos y geográficos, una gran cantidad de recursos naturales, paisajes famosos, reliquias históricas y culturales.El sitio especial de reliquias nacionales Oc Eo-Ba The en el distrito de Thoai Son, la montaña Cam y el bosque de cajeput Tra Su en el distrito de Tinh Bien se encuentran entre sus destinos turísticos más populares.La montaña Cam tiene una altitud de 705 metros, hermosos paisajes, grandes bosques y varias pagodas, y es un conocido destino de peregrinación y turismo que atrae a visitantes nacionales y extranjeros.Con su paisaje natural, sitios de reliquias y diversas culturas, la provincia puede convertirse en el centro cultural y turístico del Delta. Ha identificado la agricultura como la base de su economía.Su objetivo es un crecimiento económico del 6,5-7 por ciento anual hasta 2025.Nguyen Si Lam, director de su Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural, reiteró que la provincia está reestructurando la producción agrícola hacia el desarrollo de cadenas de valor y la producción de artículos de alta calidad.Alrededor del 70 por ciento de sus áreas de cultivo de arroz tienen variedades de alta calidad.En casi el 90 por ciento, los agricultores aplican la técnica de “tres aumentos-tres reducciones” que aminora el uso de plántulas, fertilizantes y productos químicos fitosanitarios para aumentar la productividad, la calidad y la eficiencia.Las áreas de cultivo con vínculos con las empresas han aumentado constantemente en los últimos años y ahora llegan a 31,190 hectáreas, con la mayoría de la media plantada según las buenas prácticas agrícolas globales o los estándares de la Plataforma Sostenible.Según Le Hong Quang, secretario del Comité Partidista, la provincia está haciendo planes de zonificación para 2021-25 y busca asegurar vínculos estrechos con el resto del Delta.También enfatizó la necesidad del procesamiento intensivo de productos agrícolas y el uso de técnicas avanzadas para mejorar el rendimiento y la calidad y cumplir con los requisitos del mercado, desarrollar las zonas económicas fronterizas y movilizar todos los recursos posibles en infraestructura de transporte, energía limpia y logística.Su objetivo es convertirse en un centro de procesamiento agrícola y alimentos refinados y un destino de inversión agrícola mundial para 2050, agregó./.