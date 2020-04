Foto de Ilustración (Fuente: VNA)

Según To Xuan Phuc, especialista de Forest Trends , una organización de la Universidad Nacional Australiana, la pandemia no solo impacta negativamente en algunos sectores, sino que provoca también la degradación económica a nivel global.Al abordar las afectaciones que sufre la producción maderera, los expertos subrayaron que los principales mercados emisores de ese rubro como Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur y la Unión Europea detectan grandes brotes epidémicos.Las drásticas medidas aplicadas para controlar la propagación del mal ha provocado la interrupción de las cadenas de suministro.A su vez, Ngo Sy Hoai, vicepresidente y también secretario general de la Asociación de Maderas y Productos Silvícolas de Vietnam (Viforest), adelantó que el rubro podría sufrir este año un crecimiento negativo.Según una encuesta a la que se sometieron 124 entidades especializadas en el sector, todas las empresas son afectadas por la pandemia y el 80 por ciento de los compradores decidieron suspender sus pedidos.De acuerdo con los cálculos, las pérdidas iniciales de esas corporaciones se sitúa en alrededor de 133 millones de dólares.Por otro lado, la epidemia causada por el nuevo tipo de coronavirus (COVID-19) también impacta en la importación de materias primas y el procesamiento, así como el consumo doméstico.Con el fin de mitigar las afectaciones al respecto, el Ministerio de Finanzas propuso al Gobierno aumentar el paquete de asistencia al sector a casi siete mil 830 millones de dólares, seis veces más en comparación con el inicial.Mientras, Do Xuan Lap, presidente de Viforest, recomendó determinar los productos y mercados estratégicos y cambiar los métodos tradicionales de venta a los digitales.Al compartir el mismo punto de vista, Nguyen Chanh Phuong, vicepresidente y también secretario general de la Asociación de Bellas Artes y Procesamiento Maderero de Ciudad Ho Chi Minh, sugirió reforzar los enlaces entre las empresas y perfeccionar la cadena suministradora en el país, además de impulsar el proceso de las industrias auxiliares, en pos de reducir la dependencia de las importaciones./.