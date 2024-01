Quang Ninh, Vietnam (VNA)- En las aguas que rodean la isla de Co To, en la provincia norvietnamita de Quang Ninh , los recientes avistamientos de grupos de delfines y ballenas han captado la atención de pescadores y autoridades locales.Un residente del distrito insular de Co To, mientras pescaba calamares el sábado pasado, grabó imágenes de un grupo de unos 30 delfines emergiendo al mar, a aproximadamente entre dos y tres kilómetros de la costa de la isla.Según ese marino, el encuentro no es infrecuente, pero normalmente sólo aparecen unos pocos delfines. El hombre dijo que este deviene el conjunto más grande que ha visto en su vida.A mediados de diciembre de 2023, durante una patrulla, los soldados de la Guardia Fronteriza local capturaron un vídeo de 35 segundos de una manada de ballenas que aparecía al sureste de la isla, aproximadamente a seis millas náuticas de la costa.También el año pasado, un grupo de entre cuatro y cinco ballenas fueron avistadas buscando comida cerca de la isla Co To, dos veces, en julio y septiembre.Además de delfines y ballenas, en esa zona también se halló en agosto de 2022 una especie valiosa de tortuga marina, que pesa alrededor de 20 kilogramos.La aparición de esas especies en esta área marina muestra que el sistema ecológico y el ambiente marino local están mejorando, en especial, en los últimos años debido a los esfuerzos locales.A partir de agosto de 2022, Co To ha desplegado diversas actividades dirigidas a estimular a los turistas y residentes locales a no utilizar bolsas plásticas y artículos desechables en la isla. En septiembre de 2023, Co To comenzó prohibir a los viajeros traer artículos de plásticos de un solo uso a las islas./.