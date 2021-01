Entrevistan a Tran To Nga (primera a la derecha) (Foto: VNA)

París (VNA)- Cientos de personas se reunieron en París para expresar su apoyo a las víctimas del Agente Naranja/Dioxina en Vietnam.



La reunión se efectuó la víspera después que el Tribunal de Gran Instancia de Evry, en Francia, escuchó la demanda civil de Tran To Nga, una ciudadana de origen vietnamita, a empresas químicas proveedoras de esa sustancia tóxica al Ejército de Estados Unidos para su uso durante la guerra en Vietnam.



Tran To Nga, nacida en 1942, fue una reportera de la Agencia Informativa de Liberación (ahora la Agencia Vietnamita de Noticias) y trabajó en algunas de las áreas más afectadas por el Agente Naranja en el Sur del país, donde fue contaminada por el defoliante tóxico.



Entre sus tres hijos, el primero murió de defectos cardíacos y los otros sufren enfermedades graves de nacimiento.



En 2014, presentó la demanda contra las empresas que fabricaban o vendían el químico altamente tóxico, incluida Monsanto, ahora propiedad del gigante alemán Bayer, y Dow Chemical, para reclamar indemnizaciones por los daños de salud.



Se espera que la corte francesa emita el fallo sobre la demanda el 10 de mayo próximo. Si el tribunal decide a su favor, To Nga será la primera víctima vietnamita del Agente Naranja en ser compensada.



En el lapso 1961-1971, la aviación norteamericana roció sobre territorio vietnamita 80 millones de litros de herbicida que contenían 400 kilogramos de dioxina, uno de los componentes químicos más tóxicos conocidos por el hombre.

Fue la guerra química de mayor envergadura y de consecuencias más destructivas en la historia de la humanidad. Más de 4,8 millones de personas resultaron expuestas a la dioxina, de ellas tres millones sufrieron afectaciones./.