París (VNA)- El Comité de Apoyo a Tran To Nga organizó una comida benéfica para recaudar fondos a favor de la lucha por justicia de la franco-vietnamita, una víctima del Agente Naranja/Dioxina, contra las empresas químicas que suministraron el veneno utilizado por el ejército estadounidense durante la guerra pasada en Vietnam.

Tom Nico, miembro del Comité Organizador, dijo que se trata de la tercera comida que ofrecieron, después de las dos primeras que tuvieron lugar en marzo y mayo en París.La organización de estas comidas pretende recaudar fondos destinados a pagar los gastos de los procedimientos administrativos como traducción de documentos y tasas judiciales, así como mostrar el apoyo a las víctimas del agente naranja/dioxina de Vietnam.El embajador vietnamita en Francia, Dinh Toan Thang, dijo que To Nga ha luchado valientemente por la justicia de las personas afectadas por la sustancia mortal. Estamos aquí para acompañarle en esta lucha, aseveró.Por su parte, la diputada Sandrine Rousseau, expresó la esperanza de que los franceses entiendan las consecuencias del agente naranja/dioxina para el ser humano y el medio ambiente, y de ahí muestran su solidaridad y apoyo.Estamos apoyando esta lucha porque queremos proteger el medio ambiente y el ecosistema, mientras que estas empresas han hecho mucho daño a la salud humana y han causado contaminación ambiental.El 10 de mayo de 2021, el tribunal de la ciudad francesa de Evry desestimó la demanda de Tran To Nga, una franco-vietnamita de 79 años de edad, contra las empresas químicas que produjeron el Agente Naranja utilizado por el ejército estadounidense durante la guerra en Vietnam.Después del fallo injusto de la corte francesa, Tran To Nga anunció que apelaría y afirmó que "Lucharé hasta el final ya que esta es la última pelea de mi vida”.Durante la guerra de Vietnam, fue miembro del Frente Nacional para la Liberación de Vietnam del Sur y estuvo expuesta al Agente Naranja rociado por los aviones militares estadounidenses. Desde entonces ha sufrido las secuelas de ese veneno: cáncer y diabetes tipo II, además de perder a su primera hija cuando tenía 17 meses./.