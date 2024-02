Presidente rotatorio de la CD, Anupam Ray, y el encargado de negocios de la delegación vietnamita en Ginebra, Cung Duc Han. (Fuente: VNA)

Ginebra (VNA)- Vietnam asumió con éxito el papel de coordinador rotatorio del Grupo G-21 en el marco de la Conferencia de Desarme (CD), del 22 de enero al 21 de febrero de 2024.Según fuentes oficiales, Vietnam presidió y coordinó el establecimiento de borradores y la adopción de tres declaraciones conjuntas que demuestran las opiniones y posturas del Grupo sobre temas importantes.Representantes de la delegación permanente de Vietnam en Ginebra, en nombre del Grupo, intervinieron en las sesiones plenarias de la cita.En particular, en la sesión del 30 de enero pasado, Vietnam mencionó la participación de países no miembros en la CD en calidad de observadores.En nombre del G-21, Vietnam llamó a la CD a adherirse y defender los principios más básicos del multilateralismo, garantizando la transparencia, la inclusión y la objetividad a la hora de considerar y resolver los asuntos relativos.En la ocasión, la Conferencia acordó aprobar la inclusión de 22 países en la lista de observadores de la Conferencia en 2024.Además de esas actividades, Vietnam presidió la redacción del borrador y el desarrollo de la Declaración Conjunta del G-21 sobre desarme, que prevé presentarse en la Sesión de Alto Nivel de la CD, programada del 27 de febrero al 1 de marzo de 2024 en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.Igualmente, la delegación vietnamita presidió cuatro reuniones con miembros del G-21 y asistió a reuniones semanales con los presidentes de la CD Propuso invitar a la India, presidente rotativo actual del mecanismo, e Indonesia, el próximo, para participar en los encuentros con representantes del G21 a fin de aumentar la interacción y estimular las informaciones.El papel de Vietnam como coordinador del G-21 fue reconocido y evaluado muy positivamente por los países miembros.Los países miembros del G-21, incluidos muchos amigos tradicionales de Vietnam como Cuba, Venezuela, Iraq, Egipto y Argelia, apreciaron el cumplimiento de la misión al respecto del país indochino.Algunas naciones expresaron su sorpresa de que el G-21, el grupo con el mayor número de miembros en la Conferencia de Desarme (33 de los 65), llegara rápidamente al consenso y adoptara declaraciones sobre temas importantes en muy poco tiempo.Mientras tanto, los países del G-21 coincidieron en que las orientaciones y el prestigio de Vietnam han hecho una importante contribución a la promoción de la solidaridad y el consenso dentro del Grupo, ayudando al Movimiento de Países No Alineados a demostrar su papel y voz en la CD.Los presidentes rotatorios de la Conferencia de Desarme, como la India e Indonesia, también expresaron su alta evaluación del desempeño de Vietnam./.