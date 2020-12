Com ga Hoi An (Fuente:Internet)

Quang Nam, Vietnam (VNA)- Com ga Hoi An (Arroz con pollo de Hoi An) es una especialidad famosa de la provincia central vietnamita de Quang Nam que gusta mucho a todos los que la han comido alguna vez.El arroz con pollo de Hoi An es un plato de los años 50 del siglo pasado. La tierra de Tam Ky, Quang Nam, es famosa por su pollo, y la gente de Hoi An, con su creatividad, aprovechó el delicioso producto para crear este plato con arroz, ya típico de la antigua ciudad.Anteriormente, el preparado se vendía en las esquinas de Hoi An, y luego, cuando se abrieron numerosos restaurantes, el arroz con pollo comenzó a ofrecerse a los turistas. Ahora constituye una indicación geográfica de Hoi An, Quang Nam.El “ Com Ga ” contiene arroz, pollo desmenuzado, hierbas y una salsa especial.Nguyen Thai, chef del restaurante Tasty Hoi An en Hanoi, contó que proviene del norte y pasó cuatro años en Quang Nam aprendiendo cómo preparar el arroz con pollo de Hoi An , plato no solo familiar, sino que también lleva implícita la belleza cultural de la gente del centro del país.Después de muchos años de labor en restaurantes de Hoi An, regresó a Hanoi para difundir este plato entre los turistas nacionales y extranjeros en la capital./.