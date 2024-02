Uno de los procesos de hacer el papel Do (Fuente:VNA)

Hoa Binh, Vietnam (VNA)- Los vietnamitas comenzaron a utilizar ampliamente el papel Do en su vida cotidiana, desde el siglo XIII, especialmente en actividades para difundir información por escrito e imprimir pinturas. En la actualidad, el pueblo de los Muong, en la provincia de Hoa Binh, se mantiene y conserva ese arte de hacer papel.

El arte tradicional de fabricar el papel Do se ha asociado con el pueblo Muong de la aldea de Suoi Co, comuna de Cao Son, distrito de Luong Son, en la provincia de Hoa Binh, durante varias generaciones. Hace mucho tiempo la profesión quedó olvidada y desapareció. Con pasión y deseo de preservar este oficio tradicional, los artesanos lugareños han rescatado y mantenido diligentemente la producción y llevado productos al mercado.

Do es un tipo de papel especial producido mediante un proceso manual, el cual requiere una espuma ligera, resistente, duradera, menos susceptible a las termitas, que no se mancha al escribir y no se vuelve quebradiza ni húmeda.

Actualmente, las personas utilizan este papel para pintar o para tomar notas y almacenar documentos porque tiene la excelente ventaja de ser duradero a lo largo de los años.

La característica especial de la fabricación del material por parte del pueblo de Muong es que los artesanos utilizan agua de cal, en aras de hervirlo para ablandar el papel rápidamente. Por eso el material resultante es más resistente y duradero en comparación con el japonés o el chino, djio Nguyen Xuan Chuc, artesano de comuna de Cao Son.



Introducido en Vietnam en el siglo XIII, el papel Do alguna vez fue ampliamente utilizado por los vietnamitas en la vida cotidiana.

Con una historia de cientos de años, en Hoa Binh, sólo el pueblo Muong produce este tipo de papel y se trata de una profesión hereditaria.

Para crear cada pieza de papel Do, la gente requiere mucho tiempo y esfuerzo, todos los pasos se realizan meticulosamente a mano.

Bui Thi Ly, comuna de Cao Son, distrito de Luong Son, provincia de Hoa Binh, contó que debido a los bajos ingresos y las dificultades, la profesión de fabricante de papel ya no es atractiva para la gente. Quienes se dediquen a elaborar el papel deben ser personas con amor por su trabajo y gran persistencia.

"Aunque no es la fuente principal de ingresos para la familia, el oficio ha proporcionado ganancias estables. Cada vez que tengo un pedido grande, llamo a vecinos para trabajar juntos", expresó Hoang Thi Hau, residente en la comuna de Cao Son.

Hoy en día, el papel Do no sólo se utiliza para escribir y dibujar. Bajo la creatividad de los artesanos, este tipo especial de papel se ha convertido en un producto al servicio del desarrollo turístico en muchos lugares del país.

El recorrido a Suoi Co para experimentar la fabricación de papel atrae a muchos visitantes nacionales e internacionales. Se trata de un programa que pretende ayudar a los viajeros a comprender mejor sobre las artesanías tradicionales y apoyar a las personas en promover la preservación de las características culturales únicas de los Muong./.