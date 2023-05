El presidente de la Asamblea Nacional, Vuong Dinh Hue, felicitó al nuevo jefe de la Comisión de Finanzas y Presupuesto del Parlamento de la XV legislatura, Le Quang Manh (izquierda) y al nuevo ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Dang Quoc Khanh (derecha), mandato 2021 -2026. (Fuente:VNA)

El nuevo ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Dang Quoc Khanh, (Fuente:VNA)

El nuevo jefe de la Comisión de Finanzas y Presupuesto del Parlamento, Le Quang Manh (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- Con 94,74 por ciento de votos a favor, la Asamblea Nacional de Vietnam aprobó hoy una resolución según la cual Le Quang Manh, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIII mandato, secretario del Comité partidista y jefe de la delegación parlamentaria de la ciudad de Can Tho, ocupa el cargo de miembro del Comité Permanente del Parlamento y jefe de su Comisión de Finanzas y Presupuesto de la XV legislatura.Le Quang Manh, 49 años, fue viceministro de Planificación e Inversión en 2018. En 2021, en el XIII Congreso Nacional del PCV, fue elegido miembro del Comité Central del Partido y secretario del Comité partidista de Can Tho.Con 91,9 por ciento de votos a favor, el Parlamento también adoptó la Resolución que ratificó la propuesta del Primer Ministro sobre el nombramiento de Dang Quoc Khanh como ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente en el mandato 2021-2026. Quoc Khanh, 47 años, es ahora miembro del Comité Central (CC) del Partido, secretario del Comité partidista y jefe de la delegación parlamentaria de la provincia de Ha Giang.Con anterioridad, el mismo día, la Asamblea Nacional (AN) adoptó una resolución que revela a Nguyen Phu Cuong de los cargos de miembro del Comité Permanente del Parlamento y jefe de su Comisión de Finanzas y Presupuesto.También permitió que Phu Cuong, de la delegación parlamentaria de la provincia sureña de Dong Nai, dejara de servir como diputado de la Asamblea Nacional de la XV legislatura.El 15 de mayo, en la conferencia de medio término, el Comité Central del PCV acordó que Cuong dejara de ocupar el cargo de miembro de ese órgano rector del Partido.El 16 de mayo, Nguyen Phu Cuong presentó una solicitud para renunciar el cargo de diputado de la AN y al cargo elegido por el Parlamento de XV legislatura.En la 23ª reunión efectuada en noviembre pasado, la Comisión de Control Disciplinario del CC del PCV concluyó que el Comité de Asuntos Partidistas del Comité Popular de Dong Nai violó el principio del centralismo democrático, las normas del trabajo y mostró irresponsable en el liderazgo y la dirección, lo cual permitió que el Comité Popular y algunas organizaciones e individuos violaran las normas del Partido y las leyes del Estado sobre gestión financiera e inversión, licitación y uso de la tierra en una serie de proyectos.Algunos cuadros, incluido Nguyen Phu Cuong – miembro del Comité Central del Partido, exsecretario del Comité partidista de Dong Nai y jefe de la Comisión de Finanzas y Presupuestos de la Asamblea Nacional, son responsable de esos errores y violaciones, dijo.Por otro lado, la AN adoptó otra resolución que aprueba la propuesta del Primer Ministro sobre el relevo del ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente Tran Hong Ha para el mandato 2021-2026.Durante su segunda reunión extraordinaria el 5 de enero de 2023, la AN aprobó el nombramiento de Tran Hong Ha como Viceprimer Ministro para el mandato 2021-2026. Desde entonces, se ha desempeñado como viceprimer ministro y ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente./.