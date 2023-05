Caracas (VNA)- El embajador vietnamita en Venezuela, Vu Trung My, asumió la presidencia del Comité de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ACC) en Venezuela de manos de Shalihin Annuar, encargado de negocios de la Embajada de Malasia.La ceremonia de entrega se llevó a cabo en la Embajada de Malasia en Caracas con la participación de los jefes de las misiones diplomáticas de los países de la ASEAN en Venezuela.Trung My felicitó a Shalihin Annuar por completar con éxito el papel del ACC y afirmó que la Embajada de Vietnam hará todo lo posible para promover los resultados obtenidos y contribuir al aumento de la cooperación entre ASEAN y Venezuela.En la reunión, los embajadores, encargados de negocios y cónsules honorarios de las embajadas de los países de ASEAN en Caracas expresaron su creencia de que el embajador vietnamita cumplirá el papel del ACC en el futuro, contribuyendo a mejorar la calidad de la imagen y la posición de ASEAN tanto en Venezuela como en la región.Los representantes de las misiones diplomáticas de la ASEAN en Venezuela también estuvieron de acuerdo con la propuesta de Trung My sobre el programa del ACC en el futuro próximo.En consecuencia, ACC continuará promoviendo actividades de relaciones exteriores para reforzar la solidaridad en la ASEAN , así como las relaciones con Venezuela y otros países de América Latina./.